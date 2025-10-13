С какви мнозинства ще се управлява Пазарджик? Кметът Петър Куленски с призив

"Трябва да бъдат загърбени дребнотемията, за да вървим напред". За това призовапред БНР кметът на Пазарджик Петър Куленски, след като в града се проведе извънреден вот за общински съветници в неделя. Изборите бяха спечелени изненадващо с голяма подкрепа за "ДПС - Ново начало", а коалицията зад кмета - ПП-ДБ остана втора. Приближената до бившия кмет Тодор Попов листа с кандидати за съветници на партия "Свобода" са трети, следвани от БСП и ВМРО, а управляващата ГЕРБ е чак шеста.

Действителните гласове са 94.82% Избирателната активност беше 35,09%. До изборите се стигна, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения. След победата на ДПС лидерът на формацията Делян Пеевски посочи, че резултатът е показал, че хората вярват в "Новото начало".

"Ще имаме двама общински съветници повече в Пазарджик. Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Планът с "приключването" на "Продължаваме промяната" не сработи!", заявиха от формацията.

Опозиция и мнозинства

Тодор Попов обясни пред БНР, че за групата му няма проблем да работи с когото и да било. "Но аз не очаквам голяма промяна в политиката на общината. Кметът е важната фигура в една община, той е двигател на локомотива. Ако не генерира позитивни идеи, нищо няма да се промени. Затова аз съм песимист".

Кметът пък посочи, че е умерен оптимист относно намирането на съмишленици сред останалите групи, които влизат в новия общински съвет на Пазарджик. Куленски смята, че вотът на хората е оценка за работата на общината през първите две години от мандата.

"Общинският съвет е също толкова фрагментиран, колкото и предходният. Винаги ни се е налагало да търсим надпартиен консенсус по важните теми. Не виждам причина това да не продължи".

Той коментира сигналите в социалните мрежи за лов на купувачи на гласове и осъществяване на граждански арести. "Това, което видяхме, беше едно напрежение, породено от недостатъчно добрия контрол на нарушенията в изборния процес. Стигна се дотам, че гражданите да вземат закона в своите ръце. Не е добре, когато това се случва в една правова и демократична държава. Очаквам МВР да затегне контрола над контролирания и купен вот, за да не се руши доверието в изборния процес. Задълженията на община Пазарджик се изчерпват с осигуряване на логистика и подготвянето на изборните помещения".

Той коментира избирателната активност, която надвиши тази на парламентарния вот, но е по-ниска от показаната на последните местни избори. "Общинският съвет има още какво да свърши, за да убеди жителите на Пазарджик, че има за кого да гласуват".

