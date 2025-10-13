Войната в Украйна:

С какви мнозинства ще се управлява Пазарджик? Кметът Петър Куленски с призив

13 октомври 2025, 14:14 часа 217 прочитания 0 коментара
С какви мнозинства ще се управлява Пазарджик? Кметът Петър Куленски с призив

"Трябва да бъдат загърбени дребнотемията, за да вървим напред". За това призовапред БНР кметът на Пазарджик Петър Куленски, след като в града се проведе извънреден вот за общински съветници в неделя. Изборите бяха спечелени изненадващо с голяма подкрепа за "ДПС - Ново начало", а коалицията зад кмета - ПП-ДБ остана втора. Приближената до бившия кмет Тодор Попов листа с кандидати за съветници на партия "Свобода" са трети, следвани от БСП и ВМРО, а управляващата ГЕРБ е чак шеста.

Действителните гласове са 94.82% Избирателната активност беше 35,09%. До изборите се стигна, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения. След победата на ДПС лидерът на формацията Делян Пеевски посочи, че резултатът е показал, че хората вярват в "Новото начало". 

"Ще имаме двама общински съветници повече в Пазарджик. Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Планът с "приключването" на "Продължаваме промяната" не сработи!", заявиха от формацията.

Още: ПП за изборите в Пазарджик: ДПС изяде ГЕРБ, а Митов смени партията

Опозиция и мнозинства

Тодор Попов обясни пред БНР, че за групата му няма проблем да работи с когото и да било. "Но аз не очаквам голяма промяна в политиката на общината. Кметът е важната фигура в една община, той е двигател на локомотива. Ако не генерира позитивни идеи, нищо няма да се промени. Затова аз съм песимист".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кметът пък посочи, че е умерен оптимист относно намирането на съмишленици сред останалите групи, които влизат в новия общински съвет на Пазарджик. Куленски смята, че вотът на хората е оценка за работата на общината през първите две години от мандата.

Още: "Но нека спим, нека: За 200-300 хиляди лева, Шиши наниза на шиша си нова община"

"Общинският съвет е също толкова фрагментиран, колкото и предходният. Винаги ни се е налагало да търсим надпартиен консенсус по важните теми. Не виждам причина това да не продължи".

Той коментира сигналите в социалните мрежи за лов на купувачи на гласове и осъществяване на граждански арести. "Това, което видяхме, беше едно напрежение, породено от недостатъчно добрия контрол на нарушенията в изборния процес. Стигна се дотам, че гражданите да вземат закона в своите ръце. Не е добре, когато това се случва в една правова и демократична държава. Очаквам МВР да затегне контрола над контролирания и купен вот, за да не се руши доверието в изборния процес. Задълженията на община Пазарджик се изчерпват с осигуряване на логистика и подготвянето на изборните помещения".

Той коментира избирателната активност, която надвиши тази на парламентарния вот, но е по-ниска от показаната на последните местни избори. "Общинският съвет има още какво да свърши, за да убеди жителите на Пазарджик, че има за кого да гласуват".

Още: Сигнали за багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Пазарджик Петър Куленски община Пазарджик
Още от Пазарджик
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес