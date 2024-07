Половин супена лъжица зехтин на ден намалява риска от смърт

Последните изследвания разкриха една на пръв поглед скромна, но значителна промяна в хранителния режим, която може да повлияе на здравето в дългосрочен план: включването на само половин супена лъжица зехтин в ежедневната ви диета. Това малко количество зехтин се свързва с намален риск от смърт по различни причини, което подчертава потенциалните му ползи като част от по-широк модел на здравословно хранене.

Зехтинът, особено екстра върджин зехтинът, се слави с високото си съдържание на мононенаситени мазнини, които се считат за полезни за сърцето. Тези мазнини могат да спомогнат за намаляване на нивата на холестерола с ниска плътност (LDL), „лошия“ холестерол, който допринася за натрупването на плаки в артериите, и едновременно с това могат да повишат нивото на холестерола с висока плътност (HDL), „добрия“ холестерол, който помага за премахването на LDL от кръвта. Този благоприятен ефект върху нивата на холестерола играе решаваща роля за намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания, включително инфаркти и инсулти.

Освен че влияе върху холестерола, зехтинът е богат на антиоксиданти и противовъзпалителни съединения. Полифенолите, вид антиоксиданти, които се съдържат във високи концентрации в зехтина, помагат в борбата с оксидативния стрес и възпаленията в организма.

Оксидативният стрес възниква, когато има дисбаланс между свободните радикали и антиоксидантите, което води до увреждане на клетките и допринася за хронични заболявания като рак и невродегенеративни състояния. Като неутрализират свободните радикали, полифенолите в зехтина могат да помогнат за смекчаване на това увреждане, като по този начин намаляват риска от такива състояния.

Връзката между консумацията на зехтин и дълголетието се потвърждава от редица изследвания. Едно забележително изследване, публикувано в Journal of the American College of Cardiology, установи, че дори малки количества зехтин - около половин супена лъжица на ден - са свързани със значително намаляване на смъртността. Това проучване показва, че ежедневната консумация на зехтин е свързана с по-нисък риск от смърт от сърдечносъдови заболявания, рак и невродегенеративни заболявания. Защитните ползи от зехтина са наблюдавани при различни групи от населението, което предполага, че той може да бъде ценен компонент на диетата за широк кръг от хора.

Включването на зехтин в диетата ви не изисква драстични промени. Един прост подход може да бъде използването му като дресинг за салати, да се полее със зеленчуци или да се включи в готвенето. Тази лекота на интегриране го прави достъпен вариант за подобряване на качеството на храненето без значителни усилия или разходи.

Важно е обаче да се помни, че макар зехтинът да допринася за по-добро здраве, той е най-ефективен, когато се съчетава с цялостен здравословен начин на живот. Балансираното хранене, богато на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и нетлъсти белтъчини, заедно с редовната физическа активност, играе решаваща роля за поддържане на дълголетието и намаляване на риска от заболявания.