Ако Украйна бъде победена, Русия ще се заеме незабавно с Полша

Русия ще се заеме "незабавно" с Полша, в случай че Украйна бъде победена. Това каза украинският президент Володимир Зеленски във Варшава на обща пресконференция с полския си колега Карол Навроцки, предаде Франс прес. Зеленски добави, че Украйна може да предостави на Полша съвети за защитата от дронове и за гарантирането на по-добра сигурност в Балтийския регион. "Украйна предлага на Полша консултации относно защитата от дронове. Ние знаем как да се защитаваме от всеки съществуващ тип руски дрон, който може да бъде използван срещу нашите съседи, срещу Полша или срещу други страни", каза още той.

Зеленски говори и за отношенията с Полша. Това са отношения "не просто на съседи, а на два европейски стълба, без които просто няма да има свобода в нашата част на Европа, защото няма да има сигурност", подчерта той.

Независимостта на Полша и Украйна е основата, която позволява на всички страни в тази част на Европа да живеят свободно, без върховенство на Москва, добави той.

Още: Путин от топлия стол в Москва: Зеленски защо не влезе в Купянск, като е техен? Превзехме го, но още се водят битки

"Русия иска раздор, иска да разруши и разбие такъв силен съюз – съюза на два народа, на много поколения украинци и поляци. Ние няма да им позволим да направят това", подчерта Зеленски.

Посещението на Зеленски във Варшава е лоша новина за Русия, защото то показва единството между страните по стратегически значимите въпроси, заяви, от своя страна, полският президент Карол Навроцки. "Полша, Украйна, страните от региона, страни с демократични ценности, са единни и това никога не е било под съмнение", подчерта той на пресконференцията.

Решението на ЕС да предостави на Украйна заем на стойност 90 милиарда евро е сигнал за Русия, че няма смисъл да продължава войната, защото украинската страна има финансова подкрепа, заяви още Зеленски, цитиран от Ройтерс. Той отново заяви, че решението, постигнато в Брюксел, тази нощ, е победа за Украйна.

Полските изтребители за Украйна

Навроцки от своя страна заяви, че Полша може да изпрати изтребители МиГ-29 на Украйна в замяна на системи за борба с дронове. Варшава се стреми към реципрочно партньорство и се надява, че въпросът може да бъде решен, подчерта той на съвместната си пресконференция със Зеленски.

Още: Всичко в живота е "засега": Зеленски обяви, че Украйна няма да се откаже от членство в НАТО

"Искам да ви напомня, че е моя отговорност да се грижа за интересите на полските военни, особено на тези в Малборк, които се питат какво ще стане с МиГ-овете", подчерта Навроцки.

По-рано Зеленски заяви, че Украйна има интерес към полски изтребители МиГ-29, защото украинските пилоти са обучени да летят на тях и няма да имат нужда от преобучение. Той подчерта, че Киев никога не е оказвал натиск на Варшава по този въпрос.

Зеленски превърна плана на Тръмп в свой филм. Но Путин отказва да го снима