Систематични удари: Украйна е поразила поредна нефтена платформа на "Лукойл" в Каспийско море

Дронове с голям обсег на действие, принадлежащи на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), са поразили трета руска нефтена платформа в Каспийско море, собственост на "Лукойл", в рамките на около седмица. Това става ясно от информация на източник от СБУ, цитиран от редица украински медии. Този път ударите са засегнали сондажна платформа в находището Ракушечно (наречено на името на Валерий Грайфер).

Камерата на борда на дрона е заснела успешен удар по газовата турбина на платформата, която е ключов елемент от нейното функциониране, твърдят от СБУ (вижте снимки тук).

Предишните атаки

Преди това, на 11 и 12 декември, дронове на СБУ вече бяха поразили нефтени платформи в находищата "Филановски" и "Корчагин" в Каспийско море.

На 15 декември бе поразена платформата в нефтогазовото кондензатно находище „Корчагин“ на на „Лукойл-Нижневолжскнефт”. Всичко това доведе до спиране на производствените процеси в тези съоръжения.

"СБУ продължава систематично да намалява приходите от петролни долари за руския военен бюджет. Всички съоръжения, които осигуряват финансиране за агресията срещу Украйна, са абсолютно легитимни цели", заяви източник в СБУ, цитиран от "РБК-Украйна".

Каспийските платформи - от стратегическо значение

През последните седмици СБУ последователно разширява географския обхват и дълбочината на ударите си по руската енергийна инфраструктура. Каспийските платформи са от стратегическо значение, защото осигуряват стабилно производство и износ на енергийни ресурси. Унищожаването им увеличава икономическия натиск върху Русия и ограничава способността ѝ да финансира агресията срещу Украйна.

Динамиката на събитията показва, че ударите не са единични, а са систематични по характер и имат за цел да отслабят ресурсната база на руснаците в дългосрочен план.

