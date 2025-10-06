Пълнолуние на 7 октомври: Какво трябва и НЕ трябва да се прави

Какво категорично не трябва да правите по време на пълнолуние на 7 октомври 2025 г.

Как да използвате енергията на Пълнолунието възможно най-ефективно и позитивно: Какво трябва да се прави на 7 октомври

Пълнолунието на 7 октомври 2025 г. ще настъпи в 6:46 ч., което едновременно ще бъде и Жътвена Луна, и суперлуна. Яркият лунен диск ще бъде видим в продължение на три дни, от вечерта на 6 октомври до сутринта на 8 октомври.

Жътварската луна е пълнолунието, което се случва най-близо до есенното равноденствие (22 септември 2025 г.). Въпреки че обикновено се случва през септември, на всеки няколко години се измества към октомври. Последната Жътварска луна през октомври е наблюдавана през 2020 г., а следващата не се очаква до 2028 г.

Астрологът и експерт по фън шуй Ирина Березовская коментира влиянието на Жътвената луна върху емоционалното състояние на човек и предложи практични съвети. Според експерта, дните на пълнолуние са свързани с мощен прилив на творческа енергия. Березовская отбелязва, че това преди всичко представлява емоционален подем, вдъхновение и пик в творчеството.

Как да използвате енергията на Пълнолунието възможно най-ефективно и позитивно: Какво трябва да се прави на 7 октомври

Заемете се с творчество и планиране. Енергията на пълнолунието е идеална за създаване, креативност и стратегическо мислене.

Пълнолуние на 7 октомври: Изпитания или късмет - какво ще ни донесе

Свържете се с вдъхновяваща среда. Ключова препоръка е да изберете правилния социален кръг. Прекарвайте време с хора, които „са в съответствие с вашите вътрешни състояния и вибрации“ и подкрепят и засилват вашата позитивна нагласа.

Работете върху себе си. Това е идеалното време за честен вътрешен диалог, за да намерите неочаквани решения на дългогодишни проблеми и да се освободите от ограничаващите убеждения.

Организирайте романтични срещи. Експертът силно препоръчва да прекарате уединена вечер с любим човек.

Какво категорично не трябва да правите по време на пълнолуние на 7 октомври 2025 г.

Ирина Березовская също предупреждава за действия, които трябва да се избягват, за да се избегнат негативни последици.

Не започвайте радикални промени. Избягвайте да започвате нещо, което може да промени живота ви, в този емоционално зареден ден.

Идващото пълнолуние ще зарадва много тези 4 зодии

Не се поддавайте на лоши влияния. Силно се препоръчва да избягвате общуването с хора, които сеят съмнения, казват „нищо няма да се получи“ и ви спъват. Такива взаимодействия ще помрачат положителната енергия на деня.

Не се подлагайте на медицински процедури. Астрологът съветва, ако е възможно, да пренасрочите медицинските процедури за други дни, тъй като Луната има „двусмислен ефект“ върху тялото.

Не се отдавайте на лоши навици. На този ден е особено важно да се контролирате и да ограничите или напълно да се откажете от лошите навици.

Не се криийте от страховете си. Не можете да игнорирате възникващите тревоги. Потискането на емоциите няма да ви помогне; вместо това трябва да се отворите към тях и да се опитате да стигнете до корена на проблема.

Пълнолуние на 7 октомври: На кои зодии ще донесе щастие и на кои - изпитания