Атанас Пеканов: Изборът на служебен кабинет не е в ръцете на президента

Изборът на служебен премиер и назначаването на служебен кабинет не е в ръцете на президента, а е в ръцете на назначени от текущата власт хора. Това каза бившият вицепремиер по управление на европейските средства в няколко служебни правителства Атанас Пеканов по БНТ. "Президентът е институционален човек и той ще действа по текущите правила, въпреки че смятам, че те са неумни. Миналият път видяхме какви проблеми имаше, когато трябваше да бъде назначена г-жа Кожарева, имаше не най-добрите предложения и затова отново се стигна до г-н Главчев. В текущата ситуация има още по-голям проблем, защото протестите бутнаха властта, но според новата конституционна норма властта, т. е. хора, назначени от текущата власт, един от тях ще стане следващ премиер. Така, че не е лесна ситуацията със сигурност", подчерта Пеканов.

Още: Радев обяви кога започва консултации с партиите

Доволен от протестите

“Следващият служебен кабинет ще бъде по съвсем новите правила, които съм критикувал и смятам, че промените в Конституцията по отношение на служебния кабинет не бяха особено смислени.

Снимка Actualno.com

Ние ще го видим буквално в следващите седмици, тъй като има една неяснота кой ще е поеме тази длъжност и няма да е лесно на президента“, каза още той.

Той каза още, че е впечатлен и доволен от протестите и посочи, че "площада и обединението на всички българи изгради един санитарен кордон срещу наглостта и арогантността във властта и това победи":

Още: Капанът на Конституцията: Кой остана да управлява държавата?

Трудното предстои

"Но оттук нататък следва трудната част. Вярно е, че оттук нататък не знаем какво предстои. Малко ни изненада оставката на властта, въпреки че преди една седмица:

ако се замислят добре партиите във властта, те трябва да вземат правилното решение, за да останат на правилната страна на историята, а не да протакат и още повече да влошават ситуацията в страната.

Още: "Правителствата се свалят в София, но се избират в страната": Плевнелиев за протестите и оставката

Когато излизат хиляди, хиляди хора излизат на площада - млади, стари, леви, десни, с всякакви разбирания, не ти остава друг ход, освен да подадеш оставката."

Атанас Пеканов добави, че в този смисъл властта е взела правилното, макар и закъсняло решение.

Още: Явор Божанков: Нечовешката арогантност събори правителството