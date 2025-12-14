Заради кризата с боклука: По-ниска такса “Битови отпадъци“ в Люлин

Кметът на “Люлин“ Георги Тодоров внася доклад до Столичния общински съвет с предложение за намаляване на такса “Битови отпадъци“ за жителите на района с 25% за 2026 г. Причината е продължаващата трети месец криза с боклука, в резултат на която сметопочистването е сведено до критичния минимум. “Когато една услуга не се изпълнява в пълния ѝ обем, обществото не дължи пълната ѝ цена. Това не е политическа позиция. Това е принцип,” заявява районният кмет. Предложението да се намали таксата с ¼ не е символично. То е справедливо изчислено спрямо периода, в който услугата по сметосъбиране и сметоизвозване не се осигурява на необходимото ниво.

Справедливо, не партийно предложение

Георги Тодоров подчертава, че намаляването на такса “Битови отпадъци”, че покаже ангажираност и отговорност към хората, които в продължение на месеци живеят в условия, несъвместими с нормалния градски бит.

Той отправя призив към всички общински съветници, независимо от политическата им принадлежност, да разгледат предложението не като партийна тема, а като въпрос на здрав разум и базова справедливост.

“Когато хората са оставени да платят цената на една криза, институциите са длъжни да поемат своята част от отговорността,” коментира кметът на “Люлин“.

След внасянето на доклада Георги Тодоров ще информира публично гражданите кога предложението ще бъде разгледано в СОС и какъв ще бъде резултатът от гласуването.

Проблемът в “Люлин“ бил решен

Снимка БГНЕС

Междувременно заместник-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева увери, че проблемът с почистването на най-големия сторличен квартал е решен.

"Вече сме решили проблема и със зимното почистване в районите "Люлин" и "Красно село" - тема, която многократно беше повдигана през последните месеци.

И мислим, че вече по време на празниците абсолютно всичко ще бъде нормално. Другата седмица ще ви обявим нашето решение и подозирам, че ще ви изненадаме", загадъчно каза тя.

