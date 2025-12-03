Пълнолуние в Близнаци на 5 декември: Какво ще ни донесе

Пълнолунието на 5 декември в 01:14 (GMT+2) е период на въпроси и отговори, където всяка дума се превръща в заклинание, а всеки шепот – в пророчество. То ни прави възприемчиви към думи, разговори, информация. А Слънцето в Стрелец, огнен пътешественик, който носи факела на истината и зове отвъд обичайното, изисква смисъл и философски подход. Това споделя руският астролог Марина Скади.

Какво ще ни донесе пълнолунието в Близнаци на 5 декември?

В нощта на 5 декември небесата образуват модел, който е невъзможно да се игнорира. Луната в Близнаци и Слънцето в Стрелец в комбинацията с Лунните възли носи усещането за кръстопът. Това създава усещане за разделение в света като цяло. Светилата са привлечени към кармичните възли и възникващото напрежение се превръща в спор между множественост и единство, между безкрайни пътища и един велик път.

Пълнолуние на 5 декември 2025 г. Съвети за всяка зодия

Това е мистичен момент, когато времевата граница става прекалено тънка и думите придобиват силата на пророчеството. Неговото влияние засяга съдбата на държави и народи: всичко, което казваме и избираме, става част от великата история на света. А пълнолунието се превръща в точка, в която човек не може да избегне решението. Възлите въвличат човечеството в кармично разрешение, където миналото вече не е валидно, а бъдещето изисква смелост.

През декември мнозина ще разбира, че навиците и модели на мислене и комуникация са изправени пред необходимостта да се движат в нова посока. Пълнолунието подчертава конфликта: да оставим миналото зад гърба си или да рискуваме да направим крачка в непознатото. Северният лунен възел призовава към растеж и нови хоризонти, но изисква изоставяне на старите догми. Южният лунен възел ни напомня за натрупания опит, навици и зависимости, които ни спъват.

Меркурий, който пътува в мътните води на Скорпион до 12 декември и управлява това пълнолуние, току-що излиза от ретроградната си фаза.

В съвпад с Лилит, Меркурий придобива гласа на забраненото, нашепвайки за желания, скрити дълбоко в нас, за думи, които могат да разрушат илюзиите. Нашата задача е да преодолеем изкушението и предизвикателството. А опозицията с Уран в Телец изостря мислите, прави потоците от информация, разговорите на най-високо ниво, умствените прозрения, много остри и дори травмиращи.

По пълнолуние стават чудеса: 3 зодии ще сбъднат свое желание на 5 декември

В следващите дни преди и след пълнолунието на 5 декември ще се случат неочаквани обрати на всички нива, разрушавайки стари структури и отваряйки нови хоризонти. „Кулата от карти“ започва да се руши! Така че, пълнолунието на 5 декември не е просто кулминацията на лунния цикъл, но и възлова точка, където речта и мисълта се превръщат едновременно в оръжия и ключове. Внезапността и освобождението са мотото на това пълнолуние, споделя астрологът.

Пълнолунието на 5 декември символизира кармичен кръстопът, където всяка стъпка е от значение. То изисква честност, смелост в изборите и готовност да се излезе отвъд старите сценарии.

Декемврийското пълнолуние традиционно се нарича Студена Луна - лунният диск изглежда по-голям и свети особено ярко. През 2025 г. това е последното пълнолуние за годината. Студената Луна се свързва с дългите зимни нощи и настъпването на истински студове. Като последно пълнолуние в годината, то символизира обобщаване, освобождаване от излишества и настроение за обновление.

