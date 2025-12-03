Забраната за руския газ в ЕС: Специални ограничения за вноса от "Боташ" и "Турски поток" в България

Датското председателство на ЕС и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение относно регламента за постепенно премахване на вноса на руски газ в Европа. Става въпрос за процедура с регламент, което предотвратява възможността само 1 член на ЕС да наложи вето. Регламентът представлява централен елемент от пътната карта на ЕС REPowerEU за прекратяване на зависимостта от руски енергийни източници - защото приходите от тях се използват от руския диктатор Владимир Путин да продължава войната в Украйна и да изгражда милитаризирана Русия, директна заплаха за Еворпа.

6 седмици след като регламентът влезе в сила, вносът на руски втечнен газ и газ по тръбопроводи в ЕС спира. Това значи никакви нови договори. За вече съществуващи договори, които обаче още не са изтекли, се въвеждат транзитни периоди:

при краткосрочни договори, сключени преди 17 юни, 2025 година, забраната влиза в сила на 25 април, 2026 година, ако става въпрос за втечнен газ и 17 юни, 2026 година, ако става въпрос за газ по тръба.

при дългосрочни договори, забраната влиза в сила на 1 януари, 2027 година, ако става въпрос за втечнен газ.

при дългосрочни договори за газ по тръбопровод, забраната влиза в сила от 30 септември, 2027 година, но може да се отложи и до 1 ноември, 2027 година, ако дадена страна-членка не е напълнила газохранилищата на около 90% или повече.

Има предвиден и режим за оторизация на внос на газ: За всеки транзитен период, документацията за внос на руски газ пред митниците трябва да се представи най-рано 1 месец преди фактическия внос. Реално това ограничение е за "Турски поток" - единственият газопровод, по който тече руски газ към Европа и който Бойко Борисов нарича "Балкански поток". А за неруски газ, доказателствата с документи, че е такъв, поне 5 дни преди внос. Специално за вноса в България през точка "Странджа 1" (Трансбалканския газопровод, откъдето идва газа по скандалния ни договор с "Боташ", сключен по време на служебно правителство, назначено от Румен Радев), документните доказателства за произхода на синьото гориво ще се представят 7 дни преди внос на съответния товар. Ограничението от 7 дни за представяне на документното доказателство за произход за всеки товар газ остава и след транзитния период (както и за 5 дни през други точки за внос в ЕС), когато вече ще е в сила забраната за внос на руски газ.

За да се намали административната тежест, процедурата за предварително разрешение (режим за оторизация) няма да се прилага за внос от държави, които отговарят на определени критерии, като например големи държави-производителки на газ, които са изнесли повече от 5 милиарда кубически метра природен газ за ЕС през 2024 г. и които или забраняват, или ограничават вноса на руски газ, или държави без инфраструктура за внос на руски газ. Въз основа на текущо наблюдение от страна на митническите органи, ЕК може да актуализира списъка на освободените държави и, ако е необходимо, може да премахне държави от списъка, например в случай на установено нарушение.

"Това е голяма победа за нас и за цяла Европа. Трябва да сложим край на зависимостта на Европа от руския газ и забраната му е първа голяма стъпка. Много съм горд и доволен, че постигнахме споразумение с ЕП толкова бързо", заяви датският енергиен министър Ларс Огор.

Сега Европейският съвет и ЕП трябва официално да одобрят споразумението и то да бъде вписано в Официален вестник на ЕС, за да влезе в сила. Предвид предварителното одобрение и процедурата това изглежда формалност.

Източник: Европейски съвет