03 декември 2025, 12:52 часа 261 прочитания 0 коментара
От Левски отрекоха за интерес към звезда на Спартак Варна

От Левски използваха официалния профил на клуба в социалните мрежи, за да отрекат спекулациите по адрес на Шанде. В сряда се появиха информации, че „сините“ водят преговори със Спартак Варна за креативния играч. Той е оценен на 250 000 евро според портала “Transfermarkt”.

„Благодарим за вниманието, но нямаме интерес към този футболист“

„Благодарим за вниманието, но нямаме интерес към този футболист“, написаха от официалния профил на Левски в социалните мрежи.

Очаква се Спартак Варна да разпродадат част от най-добрите си състезатели, за да закрепят финансовото си положение. Припомняме ви, че „соколите“ можеха да останат без лиценз заради дългове към НАП. Средствата обаче бяха събрани чрез дарения и ситуацията беше закрепена.

