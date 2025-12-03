От Левски отрекоха за интерес към звезда на Спартак Варна

От Левски използваха официалния профил на клуба в социалните мрежи, за да отрекат спекулациите по адрес на Шанде. В сряда се появиха информации, че „сините“ водят преговори със Спартак Варна за креативния играч. Той е оценен на 250 000 евро според портала “Transfermarkt”.

„Благодарим за вниманието, но нямаме интерес към този футболист“, написаха от официалния профил на Левски в социалните мрежи.

Очаква се Спартак Варна да разпродадат част от най-добрите си състезатели, за да закрепят финансовото си положение. Припомняме ви, че „соколите“ можеха да останат без лиценз заради дългове към НАП. Средствата обаче бяха събрани чрез дарения и ситуацията беше закрепена.

