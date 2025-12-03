ЕК вади жокер, за да даде руски милиарди на Украйна - със съгласието на Белгия и без вето на Орбан

Европейската комисия предлага правно решение, за да успокои опасенията на Белгия от кошмарен сценарий, който би могъл да се разгърне, ако 140 милиарда евро руски активи, замразени в местния депозитар Euroclear, бъдат използвани като заем за Украйна. ЕК иска 27-те държави членки на Европейския съюз да се съгласят да отпуснат замразените милиарди на Киев по време на срещата на Европейския съвет този месец, но Белгия се съпротивлява заради опасения, че Русия някой ден може да я съди успешно. Петима дипломати и служители на ЕС казват пред Politico, че в момента се изготвя правна рамка, за да се предотврати това.

Най-големият страх на Белгия е, че ако 140-те милиарда евро бъдат отпуснати на Украйна, една-единствена проруска страна от ЕС, например Унгария или Словакия, може да наложи вето върху подновяването на санкциите на блока срещу Москва. Наказателните мерки се подновяват на всеки 6 месеца с пълно единодушие и ако се намери пробойна, то милиардите на Руската централна банка автоматично трябва да бъдат върнати от Белгия (Euroclear държи мнозинството от замразените в ЕС и Г-7 авоари) на Москва.

ЕК с нов план - член 122 от Договора за ЕС е жокерът

Решението на Комисията, за да задоволи Белгия, е да попречи на отделни страни от ЕС да отменят санкциите. Унгарският министър-председател Виктор Орбан понастоящем има правомощията да направи точно това.

ЕК вече вижда начин да заобиколи проблема - тя иска да се позове на клауза в член 122 от Договора за ЕС, която позволява на правителствата да вземат решения „в духа на солидарността между държавите членки относно мерките, подходящи за икономическата ситуация“. Предвид огромните финансови интереси в този случай, квалифицирано мнозинство от държавите ще бъде достатъчно, за да одобри удължаване на санкциите, лишавайки Унгария от потенциално вето - поне такова е тълкуването на Еврокомисията.

Снимка: iStock

Стратегия в подкрепа на Белгия

Един от дипломатите, цитирани в материала, казва, че тази стратегия е начин „да се осигури подкрепата на Белгия“.

Адвокатите на ЕС са съгласни, че неясният език на член 122 оправдава преразглеждането на изискванията за единодушие, тъй като отмяната на санкциите би нанесла огромни щети на европейската икономика. Това тълкуване би могло да се използва и за намаляване на честотата на гласуванията за подновяване на санкциите - от всеки шест месеца то може да става веднъж на всеки три години, казват дипломатите, запознати с дискусиите.

Времето е от съществено значение, защото ако не се постигне споразумение, Украйна ще остане с оскъден бюджет за защита срещу руските сили, преди хазната ѝ да се изпразни през април. Алтернативата е данъкоплатците в ЕС да поемат разходите за войната в Украйна, докато санкционираните милиарди на Москва останат недокоснати. Това обаче е проблем за редица държави: Милиарди евро руски пари за Украйна или средства от нашия джоб: държавата не казва каква е позицията ни.

Междувременно Европейската централна банка е отказала да гарантира заема на стойност 140 милиарда евро за Киев, съобщава Financial Times.

Снимка: iStock

Белгийският премиер все още не е готов

Ключовият въпрос е дали най-новите правни маневри на Комисията ще задоволят белгийския премиер Барт Де Вевер и ще го подтикнат да разреши освобождаването на руските средства от банката Euroclear в Брюксел. Кабинетът на Де Вевер не е коментирал правната корекция. "Нашите опасения са основателни, но никой не ни чува", каза вече той.

Изявление обаче има от външния министър Максим Прево, който даде знак, че Белгия се противопоставя категорично на плановете на ЕС да използва замразените руски активи за Украйна. Той предупреждава, че това може да доведе страната до фалит. По думите му, предаването на максимум 185 млрд. евро, държани в Euroclear, без солидни гаранции излага Белгия на огромни рискове. Страната е недоволна от правната основа за предложения заем за репарации, допълни Прево. "Текстът на Комисията не отговаря адекватно на нашите опасения. Неприемливо е да се използват тези средства, като Белгия остава сама с рисковете“, заяви той и добави, че ако не бъде напълно защитена, Белгия няма да подкрепи плана.

Belgium is dissatisfied with the legal basis for the proposed reparations loan using frozen Russian assets, FM Maxime Prévot said. “The Commission’s text does not adequately address our concerns. It’s unacceptable to use these funds while leaving Belgium alone with the risks,” he… https://t.co/umaonXTApG pic.twitter.com/KdeeJCjwvs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2025

Въпросът за това как да се преразгледат санкционните правила на ЕС се обсъжда от години в коридорите на властта в Брюксел. През октомври изпълнителният орган на ЕС предложи да се използват заключенията на Европейския съвет от миналата година като правно основание за замразяване на руските активи, докато Москва не изплати репарации на Украйна за нанесените щети от войната. Няколко страни обаче се противопоставиха на тази идея, опасявайки се, че използването на стари политически декларации за определяне на бъдещата политика би създало опасен прецедент.

Reuters цитира свои източници, които казват, че Европейската комисия ще представи тази седмица законодателно предложение за използване на замразените руски активи за финансиране на Украйна. Планът се фокусира върху „заем за репарации“, свързан с блокираните средства на Руската централна банка, който Киев ще върне само ако Москва в крайна сметка ѝ плати репарации. На масата за обсъждане е и вариант за заем от ЕС или "хибридна" опция, гласи информацията.

