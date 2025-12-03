Призовка за служба в армията на Путин директно на летището: Руска телевизия го показа (ВИДЕО)

Руските власти са започнали да връчват призовки за наборна служба директно на пристигащи на големите летища в страната граждани, особено на онези от тях, които са натурализирани.

Руското МВР обяви откриването на 12 нови пункта за миграционен контрол на летища в Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Казан и други градове, замислени официално да бъдат хващани чужди граждани, нарушили руския закон за миграцията. Обаче тези пунктове се ползват за друго.

След като пунктовете са открити, руският държавен телевизионен канал "Вести Урал" излъчи репортаж от летище Колцово в Екатеринбург, който показва как руски граждани, а не чужди, биват спирани веднага след кацане и получават призовки. Според репортажа онези, които все още не са уредили задължителната си военна регистрация, получават призовка на място, а в случай че не се явят им се налага глоба в размер на до 30 000 рубли (около 330 долара).

По-рано правозащитни организации в Москва разкриха, че полицията е започнала да задържа произволно мъже в наборна възраст в метрото с помощта на системата за лицево разпознаване.

Източник: Frontline Monitor