Еврото вече е в БНБ, а депутатите отхвърлиха искането на Радев за референдум за приемането му

Парламентът окончателно отхвърли предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпроса: "Съгласни ли сте България да въведе европейската валута евро през 2026 година?". Решението беше взето след почти седеммесечно забавяне и редица процедурни спорове, въпреки че инициативата достигна до пленарната зала само 28 дни преди планираното присъединяване на страната към еврозоната.

При окончателното гласуване 81 депутати подкрепиха предложението, 135 бяха "против", а трима се въздържаха. Подкрепа дадоха "Възраждане", ИТН, АПС, МЕЧ, "Величие" и един депутат от БСП, докато против гласуваха ГЕРБ, ПП-ДБ, "ДПС - Ново начало" и БСП. При първото гласуване един народен представител от ГЕРБ подкрепи предложението, но промени вота си при прегласуването.

След гласуването председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че решението ще бъде обнародвано в "Държавен вестник". Още: Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото

До самото обсъждане се стигна след определение на Конституционния съд, който постанови, че Наталия Киселова неправомерно е отказала да внесе предложението за гласуване. Междувременно Назарян разпореди проектът да се разгледа в четири комисии, а "Възраждане" използва процедурен механизъм, за да ускори придвижването му към залата.

Въпреки това, представител на президентската институция не се появи, за да представи мотивите. Въпреки многократните опити за контакт и трите почивки, обявени до 11:20 ч., в залата не пристигна никой. "Не можем да чакаме повече", заяви Назарян, след което започнаха дебатите. От ПП-ДБ Йордан Иванов обвини президента Радев в неуважение към парламента и заяви, че предложението му противоречи на конституцията.

В мотивите си държавният глава настоява, че въвеждането на еврото трябва да бъде подкрепено от широк национален консенсус и вътрешна убеденост на хората, а референдумът би дал възможност да се чуят всички аргументи и би бил "оздравителен" за демокрацията. Още: Радев за решението на КС: Депутатите лъжат - всичко за референдума е в парламента

Дебатът

Дебатите в пленарната зала протекоха остро. "Възраждане" разпъна транспарант "Референдум за лева! Не на еврото", като Назарян направи забележка, че това не е позволено. Последваха спорове между Манол Пейков от ПП-ДБ и представители на "Възраждане" за рублата, лева и еврото. Георги Хрисимиров от "Възраждане" нарече еврото "шиткойн" и "загиваща валута", а Пейков отвърна, че на 3 декември една рубла се търгува за 0.011 евро, добавяйки: "Това е дефиницията на шиткойн.

От "Величие" също признаха, че не очакват референдумът да мине, а лидерът на групата Ивелин Михайлов нарече вярата в успеха му "наивна". По думите му инициативата е внесена в този момент, за да предизвика разединение в опозицията преди предстоящия вот на недоверие и новия протест срещу властта.