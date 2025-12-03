Най-силната молитва за изцеление към св. Варвара

Утре, 4 декември, православната църква почита св. Варвара. Към нея се отправят молитви за изцеление, лесно забременяване и здраве на децата. Ето коя е най-силната молитва към светицата, която всеки трябва да прочете на църковния празник утре.

Най-силната молитва към св. Варвара

Света великомъченице Варвара! Днес си спомням мъките, които претърпя заради вярата си в Светата Троица, и те моля: моли се за мен на Бог Отец, за да ми даде сила да преодолея земните си прегрешения и да въздигне сърцето и душата ми към небесното царство.

Моля те, застъпи се пред Божия Син за мен и нека Неговата благодат да ме пази от мързел и безделие и да започна ревностно да вървя по пътеките на Светото Евангелие. Моли се на Светия Дух да ме изцели, да ме укрепи и да ме освети.

Света великомъченице Варвара! Нека раните на твоето свято тяло изцеляват раните, нанесени на душата ми от греха, и нека твоята невинно пролята кръв ме очисти. Чрез твоите мъки и смърт, моля те, света великомъченице Варвара, не ме оставяй да умра без покаяние и без да приема светите Тайни на Тялото и Кръвта на нашия Господ Иисус Христос. Амин!

Празник на света Варвара: История

Света Варвара е родена в източната част на Римската империя в богато езическо семейство. Според легендата, Варвара се отличавала с красотата си още от детството. За да предпази дъщеря си от хорските погледи, баща ѝ, Диоскор, решил да я затвори.

В плен Варвара отворила сърцето си за Господа. След освобождаването си била кръстена от местни християни. Бащата на Варвара се разгневил и заповядал дъщеря му да бъде измъчвана. Но Варвара била смела и не се отрекла от вярата си в Христа. След това Диоскор я обезглавил. Но наказанието го застигнало: жестокият му баща бил убит от удар на мълния.

През IV век мощите на Света Варвара са пренесени в Константинопол, а след това в Киев.

Вярващите се молят на св. Варвара за защита от внезапна смърт, тежки болести и безплодие. На този ден човек може да поиска от светицата това, което най-много желае.

На Света Варвара момичетата са гадаели за бъдещето си. За целта черешови клонки се поставяли във вода – ако цъфтят преди Коледа, момичето скоро ще се омъжи. Ако не, ще бъде самотно.

Освен това е важно на този ден човек да се събуди възможно най-рано. Според легендата, който се събуди късно на празника, ще бъде сънлив през цялата година. В деня св. Варвара се е предсказвало и времето за цялата зима. През този период често сланите се засилват.

Ако навън е мразовито, очаквайте дълъг период на студено време.Звездното небе предвещава студено време, мъгливото небе предвещава размразяване. Ако димът от комина се издига нагоре - това означава слана, димът се разпространява по земята, това означава по-топло време. Топлото време навън обещава добра реколта от лен. Ако има ясно и безоблачно небе, очаквайте слана.

