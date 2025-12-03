Почина изтъкнат български филмов критик

Почина изтъкнатата филмова критичка и общественик д-р Искра Димитрова, съобщиха във Facebook от Филмотечно кино "Одеон". Тя е родена през 1944 г. Автор е на стотици публикации. Всеизвестна е нейната интернет "мрежа на Искра", която доскоро информираше филмовата общност за разни новини и събития.

Днес ни е напуснала изтъкнатият филмов критик и общественик д-р Искра Димитрова (1944 - 2025)! Тя е автор на стотици... Posted by Филмотечно кино "Одеон" on Tuesday 2 December 2025

Завършила е кинознание във ВГИК, Москва. Там е защитила дисертация през 1975 г. Работила е като изкуствовед в Българска национална филмотека, като редактор в сп. "Филмови новини" и "Филм". Член на националните художествени комисии и журита на български фестивали във всички видове кино. Тя бе дългогодишен главен редактор на сайта на Съюза на българските филмови дейци. Член на СБФД и на СБЖ.

През 2019 г. Искра Димитрова получи специалната награда на София филм фест за своя принос към киното у нас. Доскоро тя гледаше филми и присъстваше на събития във Филмотечно кино "Одеон". Светла ѝ памет!

Още: Почина финансистът Емил Хърсев