"Ще се съобразим с исканията на площада!": Борисов с видео за младите протестиращи в Инстаграм и нито дума за оставка

Нови форми на комуникация за лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с протестиращите млади хора от многолюдната демонстрация в понеделник. С видео в социалната мрежа Инстаграм бившият премиер обяви, че ще се съобрази с това, което искат хората и площада, но не спомена нищо за подаване на оставка на управлението - каквито са исканията на хората и площада.

"Много са ми важни коалиционните партньори. Ние сме научени в няколко подред редовни правителства да работим в коалиция и имаме тази култура. Но това, което реших вчера, е - на първо място стоят интересите на ГЕРБ. Вкарахме България в еврозоната, вкарахме в Шенген. Сега ние и всички останали трябва да се съобразим с това, което мислят хората. Това, което мислят на площада и да правим само това, което се одобрява. Повече никой няма да се катери по ГЕРБ!", обяви Борисов.

По думите му който "иска да управляваме, ще управлява по начина, по който хората и ние искам, а ако не - предсрочни избори". Той заплаши още: "Осем пъти го минахме това, ще го минем още 16, ако трябва. Но това не е добре за държавата. Затова се надявам да се оценява, да има толерантност от всички, за да можем да вървиме напред", каза лидерът на ГЕРБ.

