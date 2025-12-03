Войната в Украйна:

Трима финалисти в "Игри на волята" се изправят в решаващ сблъсък за спасение (СНИМКИ)

03 декември 2025, 12:10 часа 0 коментара
Траян, Алекс и Радостина ще се борят за оцеляване в екстремното риалити "Игри на волята" тази вечер, 2-ри декември. Тенисистът беше номиниран стратегически от съюзниците си Дино и Калин, за да получи шанс да вземе богатството на състезателката по фитнес, която е единствената жена сред финалистите на тазгодишното издание. Припомняме, че по-рано отпадна стюардесата Николета, а Радостина успя да елиминира една от най-големите си конкурентки - Симона Ръждавичка.

Изпитание за издръжливост и баланс

Индивидуалното предизвикателство изправи финалистите пред чисто ново изпитание, което тества не само физическата им издръжливост, но и тяхното търпение и баланс. Първа от играта отпадна непримиримата Радостина, което автоматично ѝ донесе служебна номинация за предстоящия съвет. Най издръжлив и победител в съревнованието се оказа колоритният миньор Теодор, известен като Чикагото, който освен престижното отличие, получи и имунитет, гарантиращ му защита на следващия съвет.

Срещата около огъня протече изненадващо. Още в самото начашо допълнителни гласове си закупиха Алекс, Радостина, Калин и Мирослав. В стратегически премерен ход Траян бе изпратен на елиминации с цел извоюване на допълнително надмощие преди решаващата фаза на надпреварата.

Днес на Арената в Дивия север ще приеме поредния вълнуващ елиминаицонен сблъсък, след който още един финалист ще се сбогува с шанса за голямата победа в седмия сезон на екстремния риалити формат.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
