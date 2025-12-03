След провалената среща с Уиткоф: Зеленски пак праща делегация в САЩ за мирния план

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че изпраща секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб Андрий Гнатов в САЩ. Двамата са в Брюксел днес, 3 декември, където имат планирани срещи, а след това ще започнат подготовка за среща с пратениците на президента Доналд Тръмп в Съединените щати. Зеленски не ги споменава, но е ясно, че става въпрос за Стив Уиткоф и зетя на републиканския държавен глава Джаред Къшнър.

Уиткоф, считан за лидер на проруското лоби в администрацията, трябваше да се срещне със Зеленски днес в Брюксел, но вече се разбра, че събитието е отменено. Само ден по-рано Стив Уиткоф и Джаред Къшнър бяха на визита в Москва при диктатора Владимир Путин, който вече четири години води агресивна война в Украйна. След разговорите Вашингтон и Москва обявиха, че няма да споделят публично какво са дискутирали около мирния план за Украйна, а от Кремъл заявиха, че не е постигнат компромис за прекратяване на сраженията.

Стив Уиткоф е автор на 28-точковия мирен план за Украйна, който беше преработен и редуциран след среща между американски и украински представители в Женева, след което и новата версия бе пратена на Кремъл. Пратеникът на Тръмп е писал документа под директното влияние на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и съветника на Путин по външната политика Юрий Ушаков. Първоначалната версия на плана беше определена от западни и украински анализатори като капитулация на Киев заради заложения отказ от Донбас, от членство в НАТО, ограничаване на армията и други благоприятни за Москва точки.

Снимка: Getty Images

Зеленски: Координираме с партньорите, преговорният процес е напълно активен

"Рустем Умеров докладва за подготовката за днешните срещи в Брюксел с националните съветници по сигурността на европейските лидери. На тези срещи към секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна ще се присъедини началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов. Това е част от нашата постоянна координация с партньорите и ние гарантираме, че преговорният процес е напълно активен", написа Зеленски в социалните мрежи на 3 декември.

"Украинските представители ще информират колегите си в Европа за това, което е известно след вчерашните контакти на американската страна в Москва, и ще обсъдят европейския компонент на необходимата архитектура на сигурността", добави украинският президент.

"След Брюксел Рустем Умеров и Андрий Гнатов ще започнат подготовката за среща с пратениците на президента Тръмп в Съединените щати. Както винаги, Украйна ще работи конструктивно за постигането на истински мир. Очаквам нов доклад след резултатите от днешните срещи в Европа", допълни Володимир Зеленски.

