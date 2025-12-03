Лайфстайл:

След провалената среща с Уиткоф: Зеленски пак праща делегация в САЩ за мирния план

03 декември 2025, 12:55 часа 287 прочитания 0 коментара
След провалената среща с Уиткоф: Зеленски пак праща делегация в САЩ за мирния план

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че изпраща секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб Андрий Гнатов в САЩ. Двамата са в Брюксел днес, 3 декември, където имат планирани срещи, а след това ще започнат подготовка за среща с пратениците на президента Доналд Тръмп в Съединените щати. Зеленски не ги споменава, но е ясно, че става въпрос за Стив Уиткоф и зетя на републиканския държавен глава Джаред Къшнър.

Още: Отменено в последния момент: Зеленски няма да се среща с Уиткоф

Уиткоф, считан за лидер на проруското лоби в администрацията, трябваше да се срещне със Зеленски днес в Брюксел, но вече се разбра, че събитието е отменено. Само ден по-рано Стив Уиткоф и Джаред Къшнър бяха на визита в Москва при диктатора Владимир Путин, който вече четири години води агресивна война в Украйна. След разговорите Вашингтон и Москва обявиха, че няма да споделят публично какво са дискутирали около мирния план за Украйна, а от Кремъл заявиха, че не е постигнат компромис за прекратяване на сраженията.

Стив Уиткоф е автор на 28-точковия мирен план за Украйна, който беше преработен и редуциран след среща между американски и украински представители в Женева, след което и новата версия бе пратена на Кремъл. Пратеникът на Тръмп е писал документа под директното влияние на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и съветника на Путин по външната политика Юрий Ушаков. Първоначалната версия на плана беше определена от западни и украински анализатори като капитулация на Киев заради заложения отказ от Донбас, от членство в НАТО, ограничаване на армията и други благоприятни за Москва точки.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Още: Туристическа обиколка, а не път към мира: Уиткоф не свърши нищо в Москва (СНИМКИ)

Зеленски: Координираме с партньорите, преговорният процес е напълно активен

"Рустем Умеров докладва за подготовката за днешните срещи в Брюксел с националните съветници по сигурността на европейските лидери. На тези срещи към секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна ще се присъедини началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов. Това е част от нашата постоянна координация с партньорите и ние гарантираме, че преговорният процес е напълно активен", написа Зеленски в социалните мрежи на 3 декември.

Още: Мирът в Украйна: Путин не отстъпва, Тръмп дреме. Не Покровск, другаде е по-зле за украинците (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Украинските представители ще информират колегите си в Европа за това, което е известно след вчерашните контакти на американската страна в Москва, и ще обсъдят европейския компонент на необходимата архитектура на сигурността", добави украинският президент.

"След Брюксел Рустем Умеров и Андрий Гнатов ще започнат подготовката за среща с пратениците на президента Тръмп в Съединените щати. Както винаги, Украйна ще работи конструктивно за постигането на истински мир. Очаквам нов доклад след резултатите от днешните срещи в Европа", допълни Володимир Зеленски.

Още: Кой Уиткоф сте днес? Очебиен контраст в срещите му с Путин и с украинските преговарящи (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
мирни преговори САЩ Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна мирен план Стив Уиткоф
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес