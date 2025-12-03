Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) е успяло да извърши пореден саботаж срещу петролопровода "Дружба", по който единствено все още тече руски петрол към ЕС. Унгария има дерогация за внос на руски петрол само по този петролопровод - именно заради украински операции срещу него между Будапеща и Киев има постоянни спорове. Унгария от самото начало на отприщената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна заема благоприятни за Путин позиции.

За операцията съобщават на база свои източници три украински медии - Hromadske, УНИАН и "Суспилно".

Операцията е извършена на 1 декември и резултатът е голям взрив. Експлозията е станала близо до село Казинско Виселки, на участък от петролопровода Таганрог-Липецк. В последните десетина дни Таганрог беше цел на няколко украински атаки с дронове.

Източници на медиите твърдят, че са използвани дистанционно детонирани взривни вещества и допълнителна запалима смес за засилване на пожара. Не са разкрити допълнителни подробности относно щетите и пораженията.

Украинските медии публикуваха и видео на експлозията, предоставено от техни източници.

