Мощен ритуал за сбъдване на желания по новолуние

Лунните ритуали са древна и свещена практика , възникнала в Египет, Вавилония, Индия и Китай, където поклонението пред луната е било част от културата. Фазите на луната влияят върху растежа или упадъка на растенията, животните и човешкия живот. Така че, греенето на лунната светлина се е смятало за свещена и необходима част от всеки цикъл.

Днес лунният ритуал носи също толкова свещеност и внася красива първична практика в съвременния свят. Това е нещо, от което отчаяно се нуждаем в нашия начин на живот, в който винаги гледаме в екран, и когато самият живот често е изпълнен с предизвикателства, мъка и отчаяние.

Хубавото на ритуалите, особено тези, свързани с луната, е, че те ви канят да се успокоите. Те ви молят да посеете семена на намерението и да бъдете едно с природата. Да се ​​надяваме, свободни от разсейване.

И въпреки че има 8 фази на луната , най-мощните фази са новолунието и пълнолунието .

Разбиране как да се проявим с Луната чрез 8-те фази на Луната

Новолунието

Това се случва, когато слънцето и луната се подравнят; когато ян (мъжката) енергия на слънцето се слее с ин (женската) есенция на луната и луната изгрява със слънцето на разсъмване. По време на тази фаза луната и слънцето се съединяват в небето (подравняват се на една и съща степен астрологически), така че не виждаме луната. Това е началото на нова лунна фаза и е време да се успокоим и да засадим нови семена на желанието. По време на новолуние то ни служи да вдъхнем нов живот във всяка област на застой или всяко място в живота ви, където бихте искали да повлияете на положителна промяна. Това е идеалното време да си поставите намерение да се проявите с луната.

Нарастващият полумесец

В дните след новолуние, когато луната започне да изгрява след слънцето, е време да се закотвите в намеренията си. Съсредоточете се върху едно нещо, което искате да осъществите по време на този лунен цикъл. За тази цел практикувайте визуализации и утвърждения по това време. Запишете намерението си за новолуние ясно и сбито и го четете ежедневно. Това ще ви помогне да се проявите с луната.

Нарастващата четвърт луна

Сега е моментът да разгледате предизвикателствата, пред които сте изправени в момента, и да вземете решения как искате да продължите. Това е времето от лунния цикъл, когато слънцето и луната са в квадратура. Квадрат в астрологията е, когато две небесни тела образуват ъгъл от 90 градуса. Това ви позволява да видите проблемите, възникнали след новолунието, и ви дава възможност да коригирате плановете си съответно. Срещнете несгодите с решителен ум. Намерете заобиколни решения. Работете продуктивно с предизвикателствата. Те са вашите най-велики учители и необходима част от проявлението с луната.

Нарастващата луна

Този високоенергиен момент, точно преди пълнолуние, предлага перспектива. С достигането на пика на лунния импулс, нещата би трябвало да започнат да се усещат като подравняване. Следователно, време е да увеличите енергията в живота си. Предприемете мащабни действия в името на желаното от вас. Преследвайте това, което искате да проявите с луната с цялото си сърце.

Пълната луна

По същество пълнолунието е подхранващо. Помислете: луната, символ на женското начало, получава светлината на слънцето, хвърляйки ни я обратно с озарение. Когато луната е пълна, силното ѝ гравитационно привличане към Земята създава време на пик на творческа енергия и невероятно мощни интуитивни пробиви. Но още повече, тъй като пълнолунието изгрява, когато слънцето залязва , двете светила едновременно красят небето, създавайки мощно време. Пълнолунието акцентира върху намеренията, поставени по време на нарастващата си фаза. Отделете време, за да помислите какво ви носи пълнолунието. Излезте навън през нощта и оставете светлината на луната да ви огрее. След това върнете вниманието си към това, което искате да проявите с луната. Какво трябва да се промени, за да постигнете целта си?

Намаляващата полукръгла луна

След пълнолуние, докато светлината на луната намалява, е важно да помислите от какво трябва да се освободите. По време на тази фаза, помислете какво ви пречи да получите желания резултат. Обърнете специално внимание на всички енергийни течове или препятствия, които ви пречат да изразите актуализирането на желания резултат. Прегърнете лекотата и се освободете от това, което ви пречи да получите това, което искате.

Намаляващата четвърт луна

Когато луната започне да намалява и светлината се разпространява, има призив да се вгледате в себе си и да извършите вътрешна работа по търсене на отговори и насоки, водени от сърцето. Дайте си пълно разрешение да уважавате чувствата си през тази фаза. Особено през това време емоциите ви са кодирани с послания относно това къде трябва да се изкажем или може би да направим промени в живота си. Слушайте внимателно за насоки и напътствия. Време е да се освободите от това, което ви пречи да проявите желанието си с луната.

Намаляващата полумесец

Това представя последната фаза на целия лунен цикъл. Случва се точно преди следващото новолуние. Въпреки това, предоставя възможност да се замислим върху целия лунен цикъл, който се е случил. Какво научихте? Какво се случи? Какво не се е? Препрочетете намерението си за новолуние и оценете как сте се променили, откакто сте го написали. След това помислете как искате да се реорганизирате за следващото новолуние.

Ритуал за новолуние: Манифест с Луната

Новолунието е празен лист, ново начало, момент да се обърнем навътре и да помислим какво искаме да призовем в живота си и от какво трябва да се освободим. Това наистина е време за почивка и размисъл, така че перфектният ритуал би бил в уюта на собствения ви дом.

Как да започнете:

1. Задайте средата

Преди да се впуснете в какъвто и да е ритуал, почистете и организирайте пространството си. Подреждането и премахването на безпорядъка задават тона на церемонията. Обичам да паля тамян, да запаля свещ, да пусна успокояваща музика и да се отпусна. Държа под ръка няколко листа свещена хартия и химикалка за писане.

2. Създайте връзка с Божественото

Призовете връзка с източника на енергия, който чувствате, че ви подкрепя най-много: водачи, ангели или друга божествена връзка. Лично аз обичам да се свързвам с всеки от четирите елемента: въздух, огън, вода и земя. След това почитам Слънцето и Луната.

3. Седнете удобно и пишете

Вземете тези листове хартия и запишете нещата в живота си, които или искате да призовете, или сте готови да освободите. Това могат да бъдат определени чувства, страхове или бариери – всичко, което знаете, че не ви служи или което искате да призовете в живота си. Това може да бъде възможност за работа, връзка, по-голямо финансово изобилие, приключение – каквото се сетите.

4. Декларирайте

Следващата стъпка е да прочетете на глас желанията си – нещата, които искате да призовете в живота си сега. Изговарянето им на глас играе ключова роля за осъществяването им. Може да забележите, че те предизвикват още повече емоции, когато бъдат изговорени, и това чувство е от съществено значение за проявлението им.

5. Медитирайте и завършете

След като вече сте се освободили и сте направили място за това, което наистина желаете, седнете тихо, следвайте дъха си и си визуализирайте как желанията ви се сбъдват. Поставете си за цел да останете отворени за тези елементи и преживявания, които навлизат в живота ви, както и за всички други възможности за растеж, от които може да се нуждаете по пътя.

Както споменахме, можете да извършите този ритуал самостоятелно или да поканите други да се присъединят към вас. Макар че да го правите сами е красиво, има и нещо завладяващо в това да бъдете чути и прегърнати от тези, които обичате, така че и те да могат да запазят вашите желания за вас – и обратното.

Ритуал за пълнолуние: Манифест с Луната

Когато настъпи пълнолуние, е време да се създаде пространство, за да се направи равносметка на това, което се е случило и какво не се е случило досега.

Ритуалът за пълнолуние е време за тишина, размисъл и празнуване. За разлика от новолунието, пълнолунието представлява плодотворност и пълнота и носи със себе си много енергия.