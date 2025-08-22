Тези 6 минути на ден са от решаващо значение за вашето дете

Родителите се опитват да покажат на децата си колко много ги обичат, наред с други неща, с големи изненади, жестове и подаръци. Любовта обаче се показва много по-добре чрез някои много по-малки неща и това, което мнозина забравят, е, че тези малки ежедневни моменти имат много по-голямо значение за малките.

Освен това, има шест минути на ден, които се считат за най-важни за децата, и тези няколко минути могат да променят цялостното настроение на малчуганите, да повлияят на емоционалното им развитие и да оформят начина, по който реагират на света.

Тези шест минути не са избрани случайно – това са моментите, когато детето е най-уязвимо и отворено за влияния, веднага след събуждане, след игра или време пред екрана и непосредствено преди лягане.

Ето защо тези минути са най-важни и как да ги използвате по най-добрия възможен начин за вашето дете.

Първите две минути след събуждане

Когато очите се отворят и мозъкът все още пресича моста между сънищата и реалността, се случва нещо магическо. Умът е тих, безгрижен и много поглъщащ. В тези моменти детето няма нужда да му казвате всичко, което трябва да направи, или да го пришпорвате да си мие зъбите.

Това, което помага повече, е нежната връзка – може би протягане заедно, няколко успокояващи думи или дори просто изпяване на мелодия, която вашето мъниче обича.

Това може да означава, че трябва да коригирате по-добре сутрешната си рутина, като се събуждате няколко минути по-рано, за да имате време за лесно и нежно начало на деня.

Две минути след игра или използване на екрани

След като детето прекара един час в игра с кубчета или може би гледа анимационен филм, умът му навлиза в различен ритъм, като препускащ влак, който внезапно трябва да спре.

Този преход често се подценява. Едно дете може да не е палаво или грубо, след като е прекарало време пред екран, а просто да е емоционално уморено от смяната на „часовите зони“.

Може би е най-добре да бъдете нежни с мъничето си през тези две минути, като го питате какво му е харесало най-много, докато е играло, дали иска да ви покаже какво е направило и т.н.

Други варианти биха могли да бъдат да му предложите чаша вода, да правите кратки разтягания или нещо подобно като нежен преход към следващата дейност, съобщава Times of India.

Две минути преди лягане

Мнозина вярват, че сънят е последната глава от деня. Но за децата това е и време, когато мозъкът сортира емоционалните „записи“ на случилото се. Последното нещо, което детето е казало, чуло или почувствало, често се превръща в тон на целия ден в спомените му.

Тези две минути са много важни за малките ритуали. Едно нежно, мило изречение като „Мама е тук“ или нещо подобно, нежно ръкостискане, може да бъде по-лечебно за детето от приспивните песни. Тези малки ритуали сигнализират на детето, че е добре, че е в безопасност и обичано.

Така че, забавете малко темпото, преди да изключите осветлението и да си легнете, избягвайте твърде много приказки, напомняния за утре и т.н. Опитайте се да бъдете тихи и това едно изречение или някакво тайно ръкостискане е наистина последното нещо, което вашето мъниче чува/вижда/чувства, преди да заспи.