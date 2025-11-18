Речникът на Кеймбридж обяви "парасоциален" за дума на 2025, ето какво значи

Речникът на английския език на Кеймбридж обяви думата на годината за 2025 г., спирайки се на „парасоциален“, използвана за описание на връзка, която хората чувстват, че имат с някого, когото не познават - или дори с изкуствен интелект, предаде "Си Ен Ен", цитирайки сайта на речника.

Повече за думата „парасоциален“

Терминът е въведен през 1956 г. от социолозите Доналд Хортън и Ричард Уол, които са искали да опишат как телевизионните зрители формират „парасоциални“ взаимоотношения с телевизионни личности, уточняват от Речника на Кеймбридж. Това явление продължава и днес, тъй като потребителите на социални медии формират парасоциални взаимоотношения със знаменитости, инфлуенсъри и онлайн личности, с които нямат лична връзка.

Ключов пример, цитиран от лингвистичната институция, е отношението на фенове към певицата Тейлър Суифт. Когато тази година тя обяви годежа си с играча на американски футбол Травис Келси, много почитатели започнаха да споделят искрените си чувства към двойката, като по-голямата част от никога не са срещали на живо, посочват от Речника на Кеймбридж.

Друг пример, който дават, е реакцията, предизвикана от британската певица Лили Алън. Нейният последен албум "West End Girl" разказва история за раздяла, която предизвика „парасоциален интерес към любовния ѝ живот“, се казва в сайта.

Колин Макинтош, лексикограф в Речника на английския език на Кеймбридж, посочва, че думата „улавя духа на времето за 2025 г.“ и също така демонстрира как езикът се променя. „Това, което някога е било специализиран академичен термин, днес се е превърнало в мейнстрийм“, казва той в изявлението, цитирано от "Си Ен Ен". „Езикът около парасоциалните явления се развива бързо, тъй като технологиите, обществото и културата се променят и мутират: от известни личности до чатботове, парасоциалните тенденции са завладяващи за тези, които се интересуват от развитието на езика“, посочва още Макинтош.

