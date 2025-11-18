Войната в Украйна:

Речникът на Кеймбридж обяви "парасоциален" за дума на 2025, ето какво значи

18 ноември 2025, 17:39 часа 0 коментара
Речникът на английския език на Кеймбридж обяви думата на годината за 2025 г., спирайки се на „парасоциален“, използвана за описание на връзка, която хората чувстват, че имат с някого, когото не познават - или дори с изкуствен интелект, предаде "Си Ен Ен", цитирайки сайта на речника.

Повече за думата „парасоциален“

Терминът е въведен през 1956 г. от социолозите Доналд Хортън и Ричард Уол, които са искали да опишат как телевизионните зрители формират „парасоциални“ взаимоотношения с телевизионни личности, уточняват от Речника на Кеймбридж. Това явление продължава и днес, тъй като потребителите на социални медии формират парасоциални взаимоотношения със знаменитости, инфлуенсъри и онлайн личности, с които нямат лична връзка.

Ключов пример, цитиран от лингвистичната институция, е отношението на фенове към певицата Тейлър Суифт. Когато тази година тя обяви годежа си с играча на американски футбол Травис Келси, много почитатели започнаха да споделят искрените си чувства към двойката, като по-голямата част от никога не са срещали на живо, посочват от Речника на Кеймбридж.

Друг пример, който дават, е реакцията, предизвикана от британската певица Лили Алън. Нейният последен албум "West End Girl" разказва история за раздяла, която предизвика „парасоциален интерес към любовния ѝ живот“, се казва в сайта.

Колин Макинтош, лексикограф в Речника на английския език на Кеймбридж, посочва, че думата „улавя духа на времето за 2025 г.“ и също така демонстрира как езикът се променя. „Това, което някога е било специализиран академичен термин, днес се е превърнало в мейнстрийм“, казва той в изявлението, цитирано от "Си Ен Ен". „Езикът около парасоциалните явления се развива бързо, тъй като технологиите, обществото и културата се променят и мутират: от известни личности до чатботове, парасоциалните тенденции са завладяващи за тези, които се интересуват от развитието на езика“, посочва още Макинтош.

