"Няма да предам феновете и мечтите си": Дара потвърди финалното си решение за "Евровизия"

DARA се агументира защо в крайна сметка ще представлява България на "Евровизия"2026 и защо няма да се откаже. Тя обясни, че са я смутили всички негативни коментари по неин адрес, както и какви ще бъдат последствията за нея от напрежението. "Вчера получих адски много обаждания от колеги, познати, съобщения и аз няма как да предам нито един от феновете си, нито себе си и моите мечти. Искам да продължа да следвам пътя, който ми е даден от Господ", каза DARA пред БНТ. Участва или не в "Евровизия": Дара обяви решението си

Тя увери, че е в постоянна подготовка за каквото и да било.

DARA добави още, че се готви в подготовката си с това с коя песен ще представи България на "Евровизия" във Виена.

Какво се случи?

Снимка: Стопкадър/БНТ

В събота жури и публика поставиха на първо място поп певицата, която е и част от треньорите в „Гласът на България“ по bTV. Последваха негативни реакции в социалните мрежи, заради което певицата обяви, че не е сигурна дали иска да се яви на конкурса. „Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена“, каза в предаването „Тази сутрин“ DARA след финала.

В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на „Евровизия“. Часове след победата ѝ чрез своите профили в социалните мрежи „Евровизия“ официално също представи изпълнителят ни. „Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо“, добави тя.

