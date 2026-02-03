Спорт:

Какво е да те снимат тайно в салон за красота: Говори една от жертвите

03 февруари 2026, 09:19 часа 367 прочитания 0 коментара
Какво е чувството да заснемат тайно интимните ти части в салон за красота, а след това да пуснат кадрите в порнографски сайтове? Това разказа в сутрешния блок на бТВ една от жертвите след скандалът със салоните за красота, в които камери са заснели козметични процедури на клиенти без дрехи. Жената пожела анонимност, като обясни, че е майка и амо съпругът й знае за унизителните кадри, но не и останалата част от семейството й. 

Разказът от първо лице

"Реално моите посещения са от 2023 г. От февруари до октомври имам предплатени 6 процедури, от които имаме направени четири. Открих се в един сайт благодарение на моя позната, която ме е разпознала. Впоследствие започнах от един и стигнах до 10 сайта. Тези клипове са изключително унизетилни за мен. Буквално от едното видео камерата е насочена към интимните ми части. Виждат се лицето и други белези от тялото ми", каза потърпевшата. ОЩЕ: Скандалът се разраства: Проверяват още салони за тайно заснемане на клиенти

Тя подозира, че едното видео има около 2000 гледания, а второто около 4000, но тя подозира, че това с повечето гледания е било дори излъчвано на живо, защото датата в сайта съвпада с посещението й. 

Какви документи е подписвала?

Жертвата сподели, че не е видяла камера в салона, въпреки че има навика да оглежда пространството. Не помни и да е подписвала документ, в който да се съгласява да я заснемат, но все пак отбеляза, че от процедурите е минало много време. ОЩЕ: "Тялото ми крещи от салоните на ужасите": Адвокат коментира камерите и кой регулира козметичните салони

