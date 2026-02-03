Оставката на Румен Радев:

Скандалът се разраства: Проверяват още салони за тайно заснемане на клиенти

03 февруари 2026, 08:40 часа 228 прочитания 0 коментара
В още трета фирма за лазерна епилация са влезли разследващите, за да проверят дали и оттам е извършвано незаконно видеозаснемане на клиенти, а след това пускани в порнографски сайтове. Обектите са в Бургас, Ямбол и Пловдив. Очаква се повече информация по темата да бъде оповестена по-късно през деня. Към момента продължават да постъпват сигнали от жени, разпознали се в сайтове с порнографско съдържание, но се проверяват и 15 сайта със съдържание, засягащо мъже.

Какво споделят клиентите?

"Усещането е просто отвратително. Омърсена съм, унизена по всякакъв начин. Искам да си получат заслужените последствия и смятам да ги съдя до последно", каза в ефира на Нова телевизия една от потърпевшите жени.

На въпрос дали служителките в салона са знаели за съществуването на видеокамерите и имат ли участие в източването на кадрите, тя отговаря: "Самите момичета, които извършват процедурата, не мисля, че са знаели, но собственичката, от друга страна, според мен със сигурност е знаела". 

"Първо разпознах мои близки, приятелки, роднини, защото доста голяма част ходим и посещаваме този салон, аз самата от 2020-та година. И когато видях едно познато лице, с интерес започнах да търся дали ще видя още някой познат и себе си съответно. Отвратително, унизително, чувстваш се като използван човек. Най-гадното е, че знам, че може някой друг да ме разпознае", каза друга жена.

Друга потърпевша разказа, че все още не е открила видеоматериали със себе си, но е разпознала свои близки и приятелки в сайтове с подобно съдържание. 

Една от заснетите казва, че камерите са били позиционирани директно срещу кушетките и насочени към интимните части на клиентките, за разлика от друг салон, където са били зад гърба на клиентите.

