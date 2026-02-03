Сянката върху Йотова и нейният късмет: Анализатори за избора на служебен премиер

Каква сянка пада върху Илияна Йотова и защо е късметлийка. Тези въпроси коментираха в сутрешния блок на бТВ политологът проф. Румяна Коларова и социологът Андрей Райчев в контекст на решението на президента Йотова за избор на служебен премиер, измежду казалите "да" от "домовата книга". Припомняме, че съгласие за поста дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, както и от бившият служебен премиер Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Проф. Коларова смята, че върху Йотова пада сянката на това, че тя нищо не решава, както и че вместо нея ще реши някой друг. "Ясно е, че предпочитанията към Главчев вече бяха проявени от Радев, предпочитанията към Гюров се налагат от общественото мнение", смята проф. Коларова.

Според Андрей Райчев Йотова е късметлийка. "Йотова стана капитан за кораба в много късметлийско и добро за нея време", смята Райчев. Според него това й дава изключителната възможност дори да коригира за своя изгода Радев.

"Йотова не иска да участва в битки, тя иска да участва строго като български президент. Тя иска да покаже, че макар и първата жена, управлява, както един президент трябва да управлява - безпристрастно", добави Райчев.

Какъв би бил жестът на Йотова с Гюров?

Райчев е убеден, че Андрей Гюров е вероятният служебен премиер.

"В Гюров има политическа логика. Това е жест от страна на Йотова-Радев към синьото. Това е много важен следизборен жест", смята Райчев. Целта на този жест според него е да се покаже, че въпреоки че са си викали шарлатани и национални предатели, могат да бъдат съзюници.

"Възразявам да асоциирате Гюров със синьото, защото всички хора, които са гласували за СДС и всички хора, които са останали в ДСБ, ще се почустват доста непредставени, дистанцирани, дори бих използвала още по-силна дума от Гюров", коментира проф. Коларова.