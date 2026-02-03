Кандидатстваме за вписване на Долината на розите в ЮНЕСКО

Страната ни ще кандидатства за вписване на Розовата долина в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. България също така ще подаде молба за регистрацията ѝ в Глобалната селскостопанска система на Организацията за прехрана и земеделие - ФАО.

Това е обща инициатива на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика", Министерството на земеделието и храните в партньорство с Община Казанлък.

Идеята и ползите за региона бяха представени в Казанлък на среща-дискусия между представители на държавната и местната власт, културни институции, розопроизводители и преработватели.

Председателят на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика" Гергана Андреева откри форума. Тя подчерта, че целта на инициативата е опазването и популяризирането на Розовата долина като нематериално културно и стопанско наследство със световно значение.

"Розовата долина ще бъде обектът, който ще бъде попълнен в регистрационната форма, съответно с всичките му продукти, които всъщност са в обхвата на Розовата долина", каза Андреева, цитирана от БНР.

По думите ѝ фокусът е върху съхраняването на традициите, свързани с производството на маслодайна роза, както и върху възможностите за регионално и международно сътрудничество чрез механизмите на ЮНЕСКО и FAO.

Приветствие към присъстващите в препълнената зала отправи кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, като подчерта, че именно местната общност и розопроизводителите са пазителите на традицията в Розовата долина.

Стоянова изрази надежда инициативата да утвърди розопроизводството като национална ценност и подчерта, че България е разпознаваема в света с маслодайната роза и Фестивала на розата, но е необходимо по-активно институционално усилие за утвърждаване на тази традиция като поминък и култура.

В България са регистрирани близо 5500 хектара розови насаждения, като основната част от тях са в общините Казанлък, Павел баня и Карлово.

Около 3000 са производителите на рози, а преработвателите на розово масло - 78, сочат данни на Министерството на земеделието. Годишният капацитет за преработка на розов цвят е над 15 000 тона.

