От "всички станаха разбирачи" до "фалшив морал": БНТ обясниха защо са скрили гласуването на "Евровизия"

БНТ няма отношение към това кой точно е избраният артист, всички артисти, които участваха в националната селекция, са стойностни професионалисти. Това заяви Антон Андонов, член на Управилния съвет на БНТ.

"Оставихме Дара на спокойствие, за да може да премисли и да вземе правилното решение за себе си. Вярваме, че тя взе най-правилното решение за всички и вярваме, че тя ще постигне наистина огромен успех на финалите във Виена", допълни още той по отношение на общественото недоволство след националната селекция за "Евровизия".

"Фалшив морал и ценности"

На въпроса защо "Евровизия" винаги предизвиква скандали, Андонов отговори, че освен от политика и от футбол, всички българи са започнали да разбират от музика и от производство на телевизионни програми.

Според него и в много от другите държави националните селекции не минават гладко, но това не е нещо, което притеснява организаторите.

Той единствено отчита като минус "фалшивият морал и ценности, които се обръщат за 24 часа".

"За 24 часа хора дадоха мнение за Дара от "Осанна" до "Разпни го". И ще ми е интересно как биха реагирали всички, които в момента хвърлят камъни срещу нея, срещу продуцентите и екипа й, и нас, без ние да имаме никаква вина и не сме фаворизирали никого, та как биха реагирали, ако тя направи едно впечатляващо и силно участие във Виена", попита той.

За журито и защо гласуването беше скрито

Според него е спорен въпросът с по-голямата тежест на журито, защото в социалните мрежи наистина е имало много хора, които са казвали "журито избра".

По думите му интересен факт е, че на полуфинала журито е дало относително високи и равни оценки на участниците и тогава зрителският вот е натежал повече.

Сега се получи ситуация, в която може би оценките на журито натежаха, призна той.

Източник: БНТ

Но призова всички, които се "опитват да са разследващи журналисти и да търсят някакво задкулисие и конспирация в цялата ситуация", да си дадат сметка, че на финала е имало освен зрителски вот, и 10 души жури, които умишлено са били разделени за двете вечери, за да има обективност.

"Ако някой има желание да направи организация, с която да пробие и зрителския вот, и оценките на журито, то той трябва да инвестира такива средства, че първо, би му било неизгодно, и второ, ще е по-лесно да дойде и да предложи да се включи в "Евровизия" като продуцент", заяви Андонов и даде пример с участието на Виктория Георгиева, случило се по този начин.

Всичко беше добре контролирано и организирано, заяви той по отношение на информациите са компроментиране на системата за гласуване.

Той отговори и на въпроса защо публичното зрителско гласуване от полуфинала е било скрито за финала.

По думите му от БНТ са отчели, че голяма част от негативните коментари след полуфинала са били базирани на скрийншотове на вота, направени по различно време на гласуването. "Много е лесно, когато направиш скрийншот в някакъв момент, да кажеш - финалните цифри не са това, което аз видях", заяви Андонов.

Той отново повтори, че екипът на БНТ е успял да филтрира 1,5 млн. гласове от китайски ботове, което вероятно е бил опит да се дискредитира вота.

Андонов обяви, че половин час преди генералната репетиция е събрал екипите на участниците и е обяснил ситуацията.

За финала

Финалната фаза ще завърши на 28 февруари със заключителен концерт. На него отново зрители и жури ще изберат окончателната песен за "Евровизия".

Изборът ще е между 3 песни, които Дара и екипът й ще подготвят специално за селекцията.

Андонов призова да спрем да търсим под вола теле и да се разделяме. По думите му музиката трябва да обединява и е редно да подкрепяме артистите си.