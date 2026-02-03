Катрин Зита-Джоунс далеч от славата: Личният ѝ живот не е като на другите знаменитости

Катрин Зита-Джоунс отдавна е направила своя избор – далеч от холивудския блясък и светските задкулисни игри. Актрисата споделя, че никога не е била от онези звезди, които прекарват времето си в Лос Анджелис, прекарвайки голяма част от времето си по партита и събития. Вместо това тя изгражда живота си на Източното крайбрежие, в Ню Йорк, заедно със съпруга си Майкъл Дъглас.

"Живея от години тук с Майкъл и понякога се питам дали това е било в ущърб на кариерата ми", признава Зита-Джоунс. Но истината е, че никога не е била "част от холивудската въртележка."

Звездата от филма "The Gallerist", чиято премиера беше на кинофестивала "Сънданс", споделя: "Никога не съм била напълно сигурна", като добавя: "защото никога не съм била в Лос Анджелис да се занимавам със светски връзки.", цитират я от "People".

Catherine Zeta-Jones Shares Rare Insight Into Her Life Away from Hollywood: 'I've Never Been in L.A. Schmoozing' (Exclusive) https://t.co/8THxeMSu05 — People (@people) February 2, 2026

Още: Майкъл Дъглас и семейството му замениха Холивуд за приключение в Антарктида (СНИМКИ)

Различно обкръжение

Далеч от Лос Анджелис, социалният ѝ кръг също е различен. Актрисата споделя, че общува основно с нюйоркски бизнесмени, хора от Уолстрийт и арт средите. "Приятелите ни и хората, които срещаме, са други. Това не е критика към Лос Анджелис – просто в Ню Йорк се движа в различни кръгове", казва тя.

Особено място в сърцето ѝ заема нюйоркският арт свят. Зита-Джоунс признава, че от години се интересува от изкуство – от разходките из луксозните домове в Хамптънс до днешната ѝ роля на "еклектичен колекционер". Този личен интерес ѝ помага и професионално – в новия филм "The Gallerist", режисиран от Кати Ян, тя влиза в образа на бляскава арт консултантка редом до звезди като Натали Портман, Джена Ортега и Зак Галифианакис.

Cathy Yan’s 'THE GALLERIST' starring #JennaOrtega, Natalie Portman, Sterling K. Brown, Zach Galifianakis, Da'Vine Joy Randolph, Catherine Zeta-Jones and Charli XCX will premiere at the Sundance Film Festival on January 24th at 9:30 PM.



The movie has a runtime of 1 h 34 m. pic.twitter.com/ez2fMTJ5hQ — Jenna Ortega Updates (@JennaOrtegaUpds) January 23, 2026

Любовта ѝ към изкуството се простира и по време на семейните пътувания. Макар че при скорошното им пътуване до Антарктида не е купила нищо, Зита-Джоунс взема със себе си колекция от Leica фотоапарати на стойност 60 000 долара. "Самото място е най-великото естествено изкуство", казва тя.

Днес актрисата е в нов етап от живота си. След като децата ѝ Дилън и Карис "напуснаха семейното гнездо", тя и Майкъл Дъглас обявиха за продажба семейното си имение край реката в щата Ню Йорк. А професионално Зита-Джоунс продължава с пълна сила – с "The Gallerist", завръщането си като Мортиша Адамс в сериала "Wednesday" на Netflix и главна роля в "Kill Jackie" за Prime Video.

Снимка: Getty Images

Още: 25 години заедно: Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс с една от първите им СНИМКИ

Далеч от Холивуд, но близо до изкуството и истинския живот – Катрин Зита-Джоунс доказва, че успехът има много лица, въпреки че животът ѝ е далеч по-различен от този на много други знаменитости.