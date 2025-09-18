Резултатите са изненадващи: Проучване разкрива коя възрастова група е най-нещастна

В световен мащаб психичното здраве на младите хора се влошава с тревожна скорост , което е много обезпокоително.

Учените са установили, че младите хора са най-нещастните хора в света днес, което напълно опровергава идеята за „криза на средната възраст“.

Ново проучване, публикувано наскоро, разкри, че хората на възраст между 18 и 24 години са най-нещастната група в САЩ, Великобритания и 44 други страни по света, пише Daily Mail.

В исторически план изследванията показват, че щастието намалява в средна възраст, обикновено около 40-годишна възраст, и след това отново се увеличава в по-напреднала възраст.

Учени от САЩ и Обединеното кралство обаче са установили, че психичното здраве на членовете на поколение Z се влошава от около 2014 г. насам и тази тенденция се е влошила още повече по време и след пандемията от Covid-19.

Жените са в по-лошо положение от мъжете

Въпреки че изследователите не уточниха точната причина за спада на щастието сред младите хора, те посочиха по-широки проблеми като по-чести отсъствия от училище, трудности в обучението и нарастващ брой млади хора, напускащи пазара на труда поради проблеми с психичното здраве.

Те също така установиха, че младите жени имат по-лошо психично здраве от младите мъже, което може да е свързано с по-високи нива на тревожност и депресия при жените.

В САЩ младите жени са отбелязали най-голямо увеличение на нещастието – нивото им на отчаяние се е увеличило от 5,6% през 2009 г. до 9,3% през 2024 г.

Екипът определи отчаянието като сериозно психично състояние, при което човек се чувства изключително стресиран, депресиран или емоционално претоварен за продължителен период от време.

От 1993 до 2014 г. само 3,7% от американците съобщават за чувство на отчаяние и безнадеждност, но до 2024 г. този брой се е увеличил до 6,7%. Сред младите хора под 25-годишна възраст този брой почти се е утроил - от 2,9% на 8%.

Екраните и финансовото положение са основните виновници

В световен мащаб психичното здраве на младите хора се влошава с тревожна скорост. В 44 страни изследователи установиха, че 48% от поколението Z са изложени на риск от проблеми с психичното здраве, а над 13% от тези под 25 години се описват като „в затруднено положение“, в сравнение с 5,6% от останалите участници.

Изследователят Мартин Хендрикс посочва, че прекомерното време пред екрана и финансовите затруднения сред младите хора са отчасти виновни.

„Днешните млади хора прекарват значително повече време пред екраните, отколкото в детството си, в сравнение с предишните поколения“, каза той.

Според NL Times, Хендрикс подозира, че тази разлика е накарала младите хора да се сравняват твърде много с другите в социалните медии, което често води до негативни възгледи за собствения им живот.

Хендрикс, който не е участвал в проучването, посочи, че младите хора нямат спестяванията, които имат по-възрастните американци. Това означава, че те често се затрудняват да си позволят основни неща като храна и жилище.

„Цените на недвижимите имоти скочиха драстично и по-възрастните поколения се облагодетелстваха особено добре. Те имат значително повече богатство, докато младите хора се затрудняват да купят първия си дом“, обясни Хендрикс.

За американското проучване, публикувано в списанието PLOS One, екипът е анализирал данни от Системата за наблюдение на поведенческите рискови фактори (BRFSS), голямо телефонно проучване, проведено от CDC от 1993 до 2024 г.

Всяка година в проучването са участвали над 400 000 души. Изследователите са ги питали колко дни през последния месец са имали „лошо психично здраве“. Тези, които са казали, че всички дни са били лоши, са били класифицирани като депресирани.

Въпреки че резултатите се основават на хиляди интервюта, проведени в продължение на 30 години, екипът предупреждава, че проучването се основава на самооценката на психичното здраве, която може да бъде субективна и да зависи от настроението, паметта или културните различия в начина, по който хората изразяват чувствата си.