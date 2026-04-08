Само така е правилно да сварите великденските яйца

Как да си направим естествена боя за великденски яйца

Нека ви помогнем да се уверите, че този Великден ще бъде възможно най-вкусен, като споделим нашите основни съвети за най-добрите великденски яйца, включително винаги важните съвети как бързо и лесно да сварите яйца за великденски занаяти. Ето как да сварите твърдо яйца за Великден.

Охладете яйцата преди употреба

Трябва да ги съхранявате в хладилник преди и след варене, тъй като яйцата са нетрайни. Тази стъпка е от съществено значение, ако варите две или повече партиди яйца – една за боядисване и една за пълнене , първата за декориране, а втората за консумация. Ще искате да се уверите, че всички яйца са правилно охладени и приготвени.

Варенето на яйца е основната първа стъпка за повечето проекти за декориране на великденски яйца. Ще ви трябват голяма тенджера, вода и достатъчно яйца, за да ги сготвите на един слой. След това изпълнете следните стъпки:

Сложете яйцата в тенджерата и я напълнете с достатъчно студена вода, за да ги покрие. Водата трябва да се издига поне на 2,5 см над тях.

Оставете да заври на среден огън и след това свалете тенджерата от котлона.

Оставете яйцата да престоят 12 до 15 минути. Големите яйца трябва да се готвят на пара 15 минути, докато средните яйца се нуждаят само от 12.

Потопете яйцата в студена вода за няколко минути, за да спрете процеса на готвене. След като изстинат, отцедете водата и ги приберете в хладилник.

Естествена боя за великденски яйца

Зеленчуците осигуряват едни от най-красивите цветове на природата, така че защо да не ги използваме, за да добавим малко цвят към нашата великденска декорация? Цвеклото и жълтият лук се смесват с вода и оцет, като се варят, за да се получат естествени оцветители за храна. Тези оранжеви и розови нюанси са идеални за Великден. Колкото по-дълго оставите яйцето в боята, толкова по-ярък ще бъде цветът.

Можете да получите дъга от цветове на яйцата от изненадващи съставки и можете да ги променяте, като смесвате цветове и удължавате времето за накисване. Изберете съставката, която осигурява желания цвят по-долу:

Цвекло: червено, розово

Червени люспи от лук: бордо, розово, кафяво

Жълти люспи от лук: златисти, оранжеви

Червено зеле: синьо, биренозелено

Куркума: жълта

Боровинки: лавандула, синьо

Паприка: червеникаво-оранжева

Разтворимо кафе: кафяво

Какво ще ви е необходимо

Вода (4 чаши на цвят)

Бял оцет (2 супени лъжици за всеки цвят)

2 до 3 големи цвекла (4 чаши, нарязани на парчета от 1/2 инча)

10 до 12 жълти или червени глави лук (2 чаши кора)

Нарязано червено зеле (2 чаши)

Куркума (1/4 чаша)

Боровинки (2 чаши)

Паприка (2 супени лъжици)

Тенджера за всеки цвят

1 дузина варени яйца на цвят

Цедка

Стъклен контейнер

Чаши или чаши за боядисване

Лъжици

Решетка

Хартиени кърпи

Искате още по-земен, наситен цвят от естествените си бои за великденски яйца - цвекло, лук и други? Опитайте да използвате кафяви яйца, вместо традиционни бели.

Стъпка 1: Изберете цвета си

Решете какъв цвят искате да направите и съберете съставките (например, 4 чаши нарязано цвекло или 2 чаши люспи лук). Смесете и съчетайте съставките, за да създадете свои собствени цветове.

Стъпка 2: Кипнете вода и оцет

В тенджера кипнете 4 чаши вода и 2 супени лъжици оцет.

Стъпка 3: Накиснете съставките

Постепенно добавете цвеклото, люспите на лука, куркумата, нарязаното зеле, боровинките или друга съставка, или комбинация от съставки, към врящата смес, като бъркате. Разбъркайте и свалете от котлона. Оставете съставките да се накиснат за 30 минути.

Стъпка 4: Прецедете сместа

Прецедете сместа в стъклен съд, като отстраните твърдите частици, и я оставете да се охлади.

Как да боядисате великденски яйца с естествена боя

След като сте направили боите си, поставете чаша или чаша за всяко яйце и я напълнете с достатъчно боя, за да покрие едно яйце.

Внимателно с лъжица спуснете по едно яйце във всяка чаша, така че да е напълно потопено.

Оставете да престои, докато се постигне желаният цвят.

Извадете яйцата с лъжица.

Избършете яйцата след боядисване, за да премахнете всички остатъци от естествените съставки.

Поставете да се суши върху решетка.

Съвети за най-добрия цвят на естествена боя

Когато боядисвате яйцата си с естествена боя за яйца, времето, през което ги оставяте да се накиснат, ще определи наситеността на цвета. Ако ги оставите да се накиснат за 5 до 10 минути, ще постигнете светъл пастелен нюанс, докато 30 до 45 минути ще позволят на цветовете да станат по-дълбоки и по-наситени. (За още по-дълбок цвят можете да поставите чашките в хладилника за една нощ.)

За по-наситен цвят можете да накиснете яйцата отново в боята. Можете да опитате да наслагвате цветовете, като потапяте сухите яйца във втори цвят, докато се постигне желаният цвят.

За да смесите цветове, комбинирайте две багрила, като например синьо и жълто (боровинки и куркума), за да получите зелено, или комбинирайте съставки при приготвянето на багрилото, като например куркума и червено зеле или боровинки, за да получите различни нюанси на зелено и синьо. Различните цветове на люспите на лука създават гама от жълти, оранжеви и кафяви цветове. Смесете жълти и червени люспи на лук, за да създадете различни нюанси.

Тези красиви естествени багрила могат да се приготвят ден-два предварително и да се съхраняват в стъклен съд с капак (като например буркан Mason), докато не сте готови да ги използвате.