Счупени или огънати листа - причини и лечение

Знаем как трябва да изглежда едно здраво и красиво растение паяк. Растението в добро състояние има яркозелени или бели на райета листа и може да достигне до 90 см дължина. Те се появяват грациозно от центъра на растението, образувайки нежна дъга, докато се спускат надолу като фонтан. Понякога обаче може да видите листа, които, просто казано, не изглеждат както трябва. Те може да са огънати до степен, в която можете да усетите гънка в тях, или може да са се счупили напълно.

Това не е проблем, който може да се приема лекомислено при стайни растения. Огънатите листа може да показват увреждане на съдовите тъкани на растението, което може да повлияе на фотосинтезата и начина, по който растението транспортира вода. За щастие, не е толкова трудно да се установи причината за огънатите или счупени листа и да се уверите, че това няма да се случи отново. Първо, диагностицирайте проблема, след това го отстранете и накрая отстранете повредения лист.

Огънатите и счупени листа на растението паяк обикновено са резултат от неправилна грижа. Дори и да смятате, че сте научили всичко, което трябва да знаете, преди да засадите растение паяк , вероятно има пропуски в знанията ви. Един проблем обикновено е начело в списъка - проблеми с поливането. Преди да преминем към пълния процес на диагностика, трябва да изключите физически повреди. Например, огъване или счупване може да възникне, ако листо попадне под саксията или ако саксията се преобърне. Пресаждането на вашето растение паяк във висяща саксия е добра превантивна мярка и в двата случая.

Проблемите с поливането са начело в списъка с възможни причини за огънати и счупени листа

Ако сте изключили физическо увреждане на листата, е време да разгледате недополиването и прекомерното поливане като възможни причини. Внимателният оглед и дори опипването на листата на вашето растение паяк могат да ви помогнат да диагностицирате проблема. Ако листата се огъват и пожълтяват, проблемът може да е прекомерното поливане. Намалете поливането, като напоявате растението само когато горните 5 см почва са сухи. Помислете и за закупуване на влагомер.

Ако листата са сухи и напукани, недополиването вероятно е виновникът, особено ако почвата също е суха или има празнина между саксията и почвата. Полейте незабавно и наблюдавайте растението с вашия влагомер оттук нататък.

Огънатите или счупени листа могат да бъдат причинени и от струпани или гниещи корени или неправилно осветление. Меките или кашави листа често показват корени в подобно състояние. Най-добрият начин за лечение на кореново гниене при паякообразните растения е да пресадите растението след изсъхване на кореновата бала. То може или не може да се възстанови. Ако зелено, здраво растение се навежда към светлината, мястото може да е твърде сенчесто. Ниската влажност също може да причини огънати или счупени листа. Инсталирайте овлажнител в стаята или поставете саксията върху тава с камъчета, за да добавите влага във въздуха. Недостигът на хранителни вещества е друга възможна причина. Торът укрепва здравината на листата и би трябвало да поддържа вашите паякообразни растения щастливи и здрави . Използвайте водоразтворим тор със съотношение NPK 10-10-10 или 15-15-15.

Отрежете повредените листа, тъй като те не се възстановяват сами

След като листът на растението паяк се огъне или счупи, той няма да продължи да расте или да се самооправя. Отрежете целия лист в основата му с помощта на ножици

Ако растението е здраво, то бързо ще порасне с нови листа, за да закърпи празнината, оставена от листата - или листата - които току-що сте отстранили. Редовната проверка на вашето растение паяк както с очите, така и с ръцете ви е ключова за отстраняването и предотвратяването на проблеми със счупени и огънати листа.

Като се запознаете с това как изглежда вашето стайно растение, когато е в най-здравословно състояние, ще можете да забележите странно изглеждаща листа точно когато започне влошаването. Също така трябва да сте наясно с всички скорошни промени в грижата за вашето растение паяк - те биха могли да причинят проблеми с листата. Градинските дневници не са само за външни растения: можете да водите такъв и за вашите стайни растения.

Ако сте опитали това решение и сте се справили с някой от гореспоменатите проблеми, но все още имате огънати или счупени листа, е време да се задълбочите в други, по-сериозни причини. Пресаждали ли сте растението си наскоро? Възможно е то да страда от стрес от пресаждането. Излагането на обикновени домакински химикали, саксия с неправилен размер или саксия без дренажни отвори също може да са причината.