Семейство в Индия похарчи 5 хил. долара за погребение на колата си (ВИДЕА)

Индийско семейство организира погребение за своя "късметлийски автомобил", като не се поколеба да похарчи 400 000 рупии (5 000 долара) за церемония, включваща всички традиционни за страната ритуали.

Емоционалната раздяла с 12-годишния автомобил е станала в присъствието на 1 500 души, съобщи The Indian Expres. Колата е била поставена в 4,5-метрова яма като е била богато украсена с гирлянди от цветя, а покривът й е бил обсипан с огромен брой листа от рози.

Собственикът на колата Санджай Полара вярва, че след покупката й тя му е донесла късмет и успех в бизнеса и изобщо в живота му. Вместо да я продам, аз реших да й засвидетелствам уважение и да я погреба подобаващо, казва той.

Още: Кола се вряза фатално в пешеходци в Китай: Има загинали

🚨 A family in Gujarat bid a heartfelt farewell to their beloved 12-year-old car with a full-fledged burial ceremony along with traditional rituals. Such a weird fantasy. pic.twitter.com/z9aW3rKond