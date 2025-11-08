Содата и оцетът не помагат: Как да отпушите мивката без препарати?

Запушената мивка е проблем, с който се сблъсква всеки собственик на жилище. Експертите предупреждават, че традиционният метод за почистване с разтвор от сода бикарбонат и оцет може само да влоши ситуацията.

Как да почистите запушени канали без химикали

Различните видове запушвания изискват различни тактики. Определянето на местоположението на запушването обаче е ключово, съобщава The Mirror. Кухненските мивки обикновено се запушват от натрупване на мазнини и хранителни остатъци, докато канализацията в банята обикновено се бори с комбинация от сапунени отлагания, косми.

Опитният водопроводчик и изпълнителен директор на Ace Plumbing, Джъстин Корнфорт, подчерта необходимостта от целенасочени методи за почистване на запушени канали. Той предупреждава да не се губи време с традиционни средства, като например смесване на сода бикарбонат или други домашни разтвори. Според него използването на разтвор от сода бикарбонат и оцет не е много ефективен препарат за почистване на канали, въпреки че тази комбинация може да помогне при леки запушвания на кухненската мивка. Джъстин настоява, че тази смес не прави нищо при запушвания от косми в канала и мивката в банята.

За борба с упоритите запушвания в банята, особено тези, причинени от натрупване на косми, експертът препоръчва замяната на химикалите с механични методи. Основната му препоръка е да се използва шнек за оттичане (специален инструмент), който, според него, е идеален за улавяне на косми и бързо отпушване на канала.

„Шнекът за оттичане от неръждаема стомана ще бъде чудесен и издръжлив инструмент, за разлика от по-евтините пластмасови алтернативи, които могат да се счупят и да влошат проблема“, отбелязва специалистът.

За тези, които нямат такъв инструмент под ръка, Джъстин предлага да използват телена закачалка за дрехи: изправете я напълно, хванете малката кука в единия край и внимателно я поставете в канала, за да издърпате космите и другите полепнали отпадъци.

Специалистът също така отбелязва, че запушванията в кухненските канали се повлияват добре от ензимни препарати за почистване на канали. Тези естествени разтвори съдържат ензими и понякога бактерии, които разграждат органични вещества като мазнини, нишесте и протеини.

