Спасили я бонбоните на ученици: Учителка оцеляла 8 дни със счупени крака в планината

Глория Мария Мачука Чинча, учителка в начално училище, се прибирала към дома си по планинска пътека, когато се подхлъзнала и паднала в 15-метрово дере. През първите 24 часа била в бъзсъзнание, а след като дошла на себе си успла да стигне с пълзене до близка река, за да утоли жаждата си. В това състояние прекарала следващите осем дни докато роднините й и полицията я издирвали.

За щастие тя била спасена, а според разказа й през цялото време оцелявала единствено с шоколадовите бонбони, подарени й от нейните ученици. Жената била намерена силно обезводнена и освен счупените крака имала и няколко счупени ребра, както и натъртвания по цялото тяло. я е хоспитализирана, съобщава Need To Know.

