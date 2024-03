Свлачище: Огромни скали премазаха камиони като кибритени клечки (ВИДЕО)

Инцидентът е уловен от видеорегистратор на камион, който кара в колона след още 3 камиона. Събитието става в Сан Матео.

Ударени са 2 от камионите, включително този, чийто видеорегистратор заснема кадрите. И двамата шофьори оцеляват, което е направо необяснимо особено за първия предвид ужасните кадри. Превозните средства обаче са съсипани, както и товарът им:

Creepy video from #Peru: On a mountain serpentine, a landslide caused giant boulders to fall onto the road, crushing two trucks



One of the boulders hit a truck, the rest almost rammed a passenger car. There were no casualties, and local services are working on the highway now. pic.twitter.com/BfV67tpr3D