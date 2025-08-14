Стихотворение на деня, 15 август, от Радой Ралин

"Безизходни дни"Омръзнаха ми тези сиви вечери,омръзна ми еднаквият живот.Пред мене като символ са изпреченидва клона на изсъхнало дърво. Зад тях се гушат сгърбените фигурина хижите с олющени стении сякаш арестанти във веригисе нижат бавно тъжните ни дни. Понякога не мога да изтрая,извръщам взор от изгледа унили почвам поетично да роптая,че всеки се е вече примирил. Едва докоснал скритата тетрадка,и в пръстите ми ритъмът тупти,тъгата ми тогава става сладкаи съчинявам толкова мечти. Омръзнаха ми вечерите сиви!Омръзнаха ми дните без борба.Загиваме. В музея спи ръждивана Чинтулов юнашката тръба.Радой Ралин