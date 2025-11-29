"Необичайно": Марко Рубио пропуска ключовото заседание на НАТО

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио ще пропусне срещата на външните министри на НАТО следващата седмица, въпреки тревогите на съюзниците относно американския план за Украйна. Това съобщиха източници, запознати със ситуацията пред АФП, цитирана от БГНЕС. Отсъствието на водещия дипломат на САЩ – държавата, която е гръбнакът на трансатлантическия алианс – от традиционната годишна среща през декември е необичайно, а в случая още по-показателно, тъй като дневният ред ще бъде доминиран от обсъждане на интензивната американска дипломация около войната в Украйна.

Хора, запознати с плановете за пътуване на Рубио, казаха при условие за анонимност, че засега той не възнамерява да присъства на заседанието в Брюксел и ще бъде представляван от заместника си Кристофър Ландау. Паралелно с това, докато Рубио стои настрана от преговорите в НАТО, специалният пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, се очаква следващата седмица в Москва за разговори по украинската тема.

Миналия уикенд Рубио пътува до Швейцария за консултации с украинската страна по план за прекратяване на войната, който бе остро критикуван от европейските съюзници като документ, наподобяващ списък с желания на Москва, започнала инвазията през февруари 2022 г. В Женева той се срещна и с европейски съветници по националната сигурност.

Високопоставен представител на Държавния департамент подчерта, че администрацията на Тръмп вече е постигнала напредък в рамките на НАТО, настоявайки съюзниците да повишат разходите си за отбрана, като допълни, че очакванията Рубио да присъства на всяка среща са нереалистични. Според него историческите външнополитически успехи за първите десет месеца от управлението на администрацията говорят сами за себе си.

Първоначалният американски план – изготвен без консултации с европейските партньори на Украйна – предвиждаше Киев да се изтегли от източния регион Донецк, а Съединените щати на практика да признаят Донецк, Крим и Луганск за руски. Под натиска на Киев и европейските държави Вашингтон смекчи някои от предложенията, но актуалното съдържание продължава да остава неясно.