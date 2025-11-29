Безопасно ли е да се лекуваме през ChatGPT? Съветите на столичен специалист

Използваме ли ChatGPT, за да се лекуваме, а и за здравни съвети от типа - Второ мнение? Вече стана ясно, че ChatGPT няма да предоставя специфични съвети по медицина, право и финанси. Тези актуализации влязоха в сила на 29 октомври. Ето как отговаря инструмента във връзка с използването му по нашата тема: За какво МОЖЕШ да използваш ChatGPT в здравето - "За обща информация, какво представлява дадено заболяване, какви са типичните симптоми, как работи дадено изследване и др.

ChatGPT може да ти помогне да се ориентираш: към какъв специалист да се обърнеш, какви видове изследвания са типични при даден проблем, какво означават общи медицински термини. За обяснение на епикризи, резултати и медицински термини - може да ти преведе на по-разбираем език: кръвни показатели, хормони, образни изследвания, диагнози, написани на медицински език.

ChatGPT може да обясни какво принципно означава даден показател, но не може да постави диагноза въз основа на тях. Не може да се използва за лечение, за дозировка на лекарства, за поставяне на диагноза, за решаване дали нещо е спешно или опасно."

Какво казват лекарите?

"Идеята е да ни насочи, не да ни лекува", каза за БНР д-р Йован Даскалов, началник на АГ Отделението в УМБАЛ "Софиямед". Според д-р Даскалов изкуственият интелект вече е дълбоко интегриран в медицината, дори и хората да не винаги го осъзнават. "Роботизираната хирургия, лапароскопските операции, новите ехографи – всички те работят с изкуствен интелект. Той помага на лекаря да вземе по-бързо правилното решение, даде за пример АГ специалистът.

Но границата между помощ и лечение според него трябва да бъде ясно очертана: "Рискът е в предовeряването. Не може човек да се лекува само през ChatGPT. Идеята му не е да замени специалиста, а да подпомогне работата му. AI е полезен най-вече за насочване - да подскаже към какъв специалист да се обърне пациентът и какви изследвания биха били нужни, за да не се губи време. Когато зададеш оплакванията си, изкуственият интелект може да ти посочи посоката, в която да поемеш. Но след това трябва да се направи консултация с лекар."

Снимка: iStock

AI - от полза, но в умерени количества

Д-р Даскалов предупреди, че прекомерната употреба на изкуствен интелект може да доведе и до психологически проблеми:

"Чат GPT може да те затвори в себе си. Хората спират да комуникират помежду си. Много млади хора седят в парка един до друг и си пишат съобщения вместо да говорят. Разликата между лекарството и отровата е дозата. Всичко, което се използва прекомерно, може да доведе до сериозни последствия."

Защо AI не може да замести лекаря? Дори когато системите дават вярна информация, те не могат да осигурят човешкия контакт, необходим при тежки диагнози. "Начинът, по който съобщаваш една лоша новина, може да покаже на пациента дали ще живее. Лекарят хваща пациента за ръка и върви с него. Това не може да го направи изкуствен интелект."

"Терапия, медикаменти и лечение - това не трябва да преминава през AI под никаква форма. Ако започнем да се лекуваме през ChatGPT, никой не знае до какъв фатален край може да доведе. Така че, пак повталям, той за мен е полезен помощник, но не и заместител в лечението."

Общият извод - както от специалиста, така и от гражданите е ясен: "ChatGPT може да улесни, но не и да лекува. Най-добрата употреба на изкуствения интелект в здравеопазването е като ориентир, не като източник на терапия. Трябва да използваме процента, който е здравословен - да ни насочи, а след това пътят се извървява със специалистите“, обобщи д-р Йован Даскалов, началник на АГ Отделението в УМБАЛ "Софиямед".

