Русия ще похарчи през 2026 г. рекордните 167 млрд. долара за военни цели

Русия одобри федералния си бюджет за следващата 2026 г. През последните две седмици документът премина през двете камари на парламента, сега вече е подписан и от Владимир Путин.

В бюджета е заложено приходната част да възлиза на 40,27 трилиона рубли (518,9 милиарда долара), докато разходите ще бъдат 44,06 трилиона рубли (567,8 милиарда долара) - т.е. дефицит от приблизително 1,6% от общия БВП на страната.

Най-съществената част от бюджета, която прави впечатление, е, че Русия планира да похарчи рекордни суми за войната си срещу Украйна. Почти 30% от бюджета (12,93 трилиона рубли или 166,8 милиарда долара) ще бъдат отпуснати за военни цели, включително за закупуване на оръжие. Както отбелязва The Moscow Times, това са най-високите военни разходи от времето на СССР насам.

Но не само това. Приблизително 3,91 трилиона рубли (50,4 милиарда долара) са отпуснати от бюджета за "национална сигурност", който финансира Министерството на вътрешните работи, Националната гвардия, специалните служби и пенитенциарната система. Всички тези ведомства също участват, в различна степен, в агресията срещу Украйна.

Така, общите бюджетни разходи на Русия за военните и силовите структури възлизат на 16,84 трилиона рубли (217,2 милиарда долара), или 38% от бюджета през 2026 г. За сравнение, през 2021 г., когато Русия вече се готвеше за нападение, тази цифра беше 24%.

Естествено, това увеличение на военните разходи е възможно само чрез намаляване на дела на другите разходи. Кои пера ще пострадат? Очаквано социалните разходи ще бъдат съкратени от 38% преди войната до 25% през следващата година. Разходите за икономическа подкрепа също са спаднали - от 17,6% на 10,9%. И в двата случая това са най-ниските цифри поне през последните 20 години.

