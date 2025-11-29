Исландия бие тревожна аларма: Милиони литри вода се вливат в Атлантическия океан с тежки последствия за Европа

Глобалното затопляне, причинено главно от изгарянето на изкопаеми горива и обезлесяването, т.е. от човешката дейност, е една от основните причини за топенето на леда. Процес, който в дългосрочен план може да има необратими последствия за нашата планета. Сред страните, които са най-загрижени за това, и една от тези, които са подали сигнал за тревога относно случващото се в Атлантическия океан, е Исландия.

Всъщност, европейската нация е обявила конкретно климатично събитие за екзистенциална заплаха за своята сигурност, както обяснява Хави Фонсека, доктор по околна среда и природни ресурси от Университета в Сантяго. "Исландия току-що обяви възможния колапс на AMOC за въпрос на национална сигурност", предупреждава той. AMOC е абревиатура от Atlantic Meridional Overturning Circulation (Атлантическа меридионална циркулация), "система от океански течения, която транспортира топла вода от Мексиканския залив до Европа".

Основни последствия от топенето на Гренландия за Европа

Според Фонсека, AMOC "действа като вид естествена отоплителна система": "Въпросът е, че водата, която започва от Мексиканския залив, пътува из целия Северен Атлантик и когато достигне района около Исландия, водата е по-студена, по-солена, по-плътна и следователно по-тежка, и потъва на дъното, започвайки пътуване, което завършва в Антарктида".

Основният проблем обаче е, че "топенето на Гренландия освобождава огромни количества прясна вода в Северния Атлантик, което блокира потъването. В резултат на това течението отслабва и сега по-малко топлина достига до Европа".

Ако това продължи, последиците за Европа ще бъдат драстични: "Много по-студени зими, много по-тежки бури, инфраструктура под натиск, проблеми с производството на храни и с веригата за доставки", казва още Фонсека, цитиран от "Marca".