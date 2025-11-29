Най-доверените хора на Тръмп приемат украинска делегация във Флорида

Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио и пратеникът на Белия дом Стив Уиткоф ще се срещнат с украинска делегация във Флорида в неделя, съобщи представител на американското правителство пред AFP, пише френския уважаван всекидневник Le Monde. Те ще бъдат придружени от Джаред Кушнер, зетят на американския президент. Срещата идва на фона на представения от Тръмп план за прекратяване на войната между Украйна и Русия.

Припомняме, че първоначалният план, формулиран от Уиткоф след дискусии с руските официални лица Кирил Дмитриев и Юрий Ушаков, предлагаше „де факто“ признаване от страна на Америка на Крим и двете източни области в Донбас - Донецка и Луганска.

Ето кого праща Зеленски

По-рано в събота украинският президент Володимир Зеленски обяви изпращането на украински преговарящи в Съединените щати, за да обсъдят този план. „Секретарят на Съвета за национална отбрана и сигурност на Украйна и ръководител на украинската делегация Рустем Умеров вече е на път за Съединените щати с екипа“, написа той.

Припомняме, че първоначално в делегацията щеше да бъде бившият вече ръководител на президентската администрация на Володимир Зеленски - Андрий Ермак, но той напусна поста си след вихрещия се в Украйна корупционен скандал, а в дома му бяха проведени обиски.

Ето защо президентът Зеленски промени състава на делегацията, която води преговорите по мирния план на Тръмп. ОЩЕ: Указ на Зеленски: Ето кой заема мястото на уволнения Ермак в делегацията за преговори