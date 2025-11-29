Борусия Дортмунд взе дербито в Бундеслигата, Байерн Мюнхен избухна в края за обрат

Борусия Дортмунд постигна победа с 2:1 над Байер Леверкузен в дербито на 12-ия кръг на германската Бундеслига. "Жълто-черните" стигнаха до успеха на негостоприемния "БайАрена" след точни изстрели на Аарон Анселмино и Карим Адейеми. Междувременно Байерн Мюнхен записа драматичен успех с 3:1 над Санкт Паули. Двубоят вървеше към равенство 1:1, но в добавеното време на мача Луис Диас и Николас Джаксън донесоха 3 точки за баварците.

Анселмино даде аванс на Борусия в 41-вата минута, когато засече с глава центриране на Даниел Свенсон. Двадесет минути след старта на втората част и Адейеми бе точен с глава, за да покачи на 2:0 в полза на гостите. В края на мача Байер осъществи натиск и Майкъл Кофане успя да намали с технично изпълнение, но то дойде само десетина минути преди изтичане на времето и "аспирините" не успяха да се преборят дори за точка. С победата си Дортмунд излезе на трето място в класирането с 25 точки, на две пред Байер, който е на четвърта позиция.

DORTMUND hält stand, DORTMUND gewinnt! 💥 pic.twitter.com/0kvnXHRdDs — Borussia Dortmund (@BVB) November 29, 2025

По-рано през деня Андреас Унтонджи даде аванс на Санкт Паули в 6-ата минута. В края на полувремето Рафаел Герейро изравни за Байерн, възползвайки се от асистенция от Диас. През втората част домакините натиснаха в опит да стигнат до пореден успех, но гостите от Хамбург се справяха добре. Развръзката настъпи в добавеното време от 6 минути. Първо Луис Диас се разписа, засичайки с глава центриране на Йозуа Кимих. Николас Джаксън в последните секунди се измъкна от защитата и отбеляза за 3:1. Първоначално съдията Феликс Цвайер отсъди засада, но след справка с ВАР промени решението си.

Резултати от 12-ия кръг в Бундеслигата:

Байерн Мюнхен - Санкт Паули – 3:1

Вердер Бремен – Кьолн – 1:1

Унион – Хайденхайм – 1:2

Хофенхайм - Аугсбург – 3:0

