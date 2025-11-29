Войната в Украйна:

Ермак: Не тая злоба към Зеленски

29 ноември 2025, 20:21 часа 650 прочитания 0 коментара
Ермак: Не тая злоба към Зеленски

Бившият ръководител на офиса на украинския президент Андрий Ермак заяви, че не таи злоба към Володимир Зеленски за загубата на поста си. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Financial Times. Ермак беше освободен от поста си заради корупционния скандал "Енергоатом", който избухна в рамките на операция "Мидас", провеждана от Антикорупционното бюро на Украйна (НАБУ). Засега разследващите казват, че от "Енергоатом" са източени близо 100 млн. долара чрез обществени поръчки – хора с власт и положение като Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на украинския президент Зеленски, са изнудвали подизпълнители да дават по 10% от стойността на договорите. Жилището на Ермак беше претърсено, но срещу него още няма официални обвинения.

„Той беше мой приятел преди тази работа и ще остане такъв и след нея“, каза Ермак. ОЩЕ: Указ на Зеленски: Ето кой заема мястото на уволнения Ермак в делегацията за преговори

Преговорите за мир

Както е известно, Андрий Ермак оглавяваше украинската делегация, която участваше в мирните преговори със САЩ и Русия.

Той трябваше да отлети за Съединените щати тази събота, но поради оставката си остана в Киев. На негово място там отиде секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Същевременно Ермак подчерта приноса си за промяната на мирния план, разработен от САЩ и Руската федерация, който в самото начало съдържаше клаузи, благоприятни за Москва.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Делегацията под мое ръководство в Женева, заедно с нашите американски партньори, успя да постигне това, документът от 28 точки вече да не съществува“, каза той, визирайки преработения мирен план, който стана по-благоприятен за Киев.

Ермак добави, че все още има няколко трудни точки, по които трябва да се постигне съгласие, но вярва, че е възможно. „Във всеки случай президентът – въпреки натиска – няма да подпише или одобри нищо, което противоречи на интересите на Украйна“, подчерта бившият ръководител на офиса на президента. ОЩЕ: Ермак: Отивам на фронта. Отвратен съм - тези, които знаят истината, не ме защитиха

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна Андрий Ермак
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес