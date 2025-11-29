Ермак: Не тая злоба към Зеленски

Бившият ръководител на офиса на украинския президент Андрий Ермак заяви, че не таи злоба към Володимир Зеленски за загубата на поста си. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Financial Times. Ермак беше освободен от поста си заради корупционния скандал "Енергоатом", който избухна в рамките на операция "Мидас", провеждана от Антикорупционното бюро на Украйна (НАБУ). Засега разследващите казват, че от "Енергоатом" са източени близо 100 млн. долара чрез обществени поръчки – хора с власт и положение като Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на украинския президент Зеленски, са изнудвали подизпълнители да дават по 10% от стойността на договорите. Жилището на Ермак беше претърсено, но срещу него още няма официални обвинения.

„Той беше мой приятел преди тази работа и ще остане такъв и след нея", каза Ермак.

Преговорите за мир

Както е известно, Андрий Ермак оглавяваше украинската делегация, която участваше в мирните преговори със САЩ и Русия.

Той трябваше да отлети за Съединените щати тази събота, но поради оставката си остана в Киев. На негово място там отиде секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Същевременно Ермак подчерта приноса си за промяната на мирния план, разработен от САЩ и Руската федерация, който в самото начало съдържаше клаузи, благоприятни за Москва.

„Делегацията под мое ръководство в Женева, заедно с нашите американски партньори, успя да постигне това, документът от 28 точки вече да не съществува“, каза той, визирайки преработения мирен план, който стана по-благоприятен за Киев.

Ермак добави, че все още има няколко трудни точки, по които трябва да се постигне съгласие, но вярва, че е възможно. „Във всеки случай президентът – въпреки натиска – няма да подпише или одобри нищо, което противоречи на интересите на Украйна", подчерта бившият ръководител на офиса на президента.