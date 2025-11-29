Спорт:

29 ноември 2025, 21:52 часа 470 прочитания 0 коментара
Папата събу обувките си в Синята джамия, но не се помоли (ВИДЕО)

Папа Лъв посети Синята джамия в Истанбул в събота, като събу обувките си в знак на уважение, но не се появи, за да се помоли по време на първото си посещение като лидер на Католическата църква на мюсюлманско място за поклонение по време на четиридневното си посещение в Турция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Първият американски папа се поклони леко преди да влезе в джамията и беше разведен от имама и мюфтията на Истанбул из обширния комплекс, способен да побере 10 000 поклонници.

Папата по бели чорапи

Папа Лъв, ходейки по бели чорапи, се усмихваше по време на 20-минутното посещение и се шегуваше с един от своите водачи, водещия мюезин на джамията – служителят, който води ежедневните призиви за молитва.

Докато групата напускаше сградата, папата забеляза, че го водят през врата, която обикновено е вход, където има табела с надпис: „Изходът е забранен“. „Пише, че няма изход“, каза папа Лъв, усмихвайки се. Мюеизинът Аскин Муса Тунджа отговори: „Не е нужно да излизаш, можеш да останеш тук.“

Папата не се е молил в джамията

Мюезинът Аскин Муса Тунджа каза пред журналисти след посещението на джамията, че е попитал папата по време на обиколката дали иска да се помоли за момент, но главата на Римокатолическата църква казал, че предпочита просто да посети джамията.

В изявление веднага след посещението, Ватиканът заяви, че папа Лъв е предприел обиколката „в дух на размисъл и слушане, с дълбоко уважение към мястото и към вярата на онези, които се събират там в молитва“.  ОЩЕ: Как Ердоган посрещна папа Лъв XIV (ВИДЕО)

Деница Китанова
