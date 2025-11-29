Ониомания: Новата опасност, която ни дебне около празниците

Тя е по-разпространена, отколкото си мислим, и е една от последиците на системата, в която живеем. Ониоманията е разстройство, което се изразява в компулсивно пазаруване. Това е едно от най-големите удоволствия в едно общество, създадено да ни кара да консумираме и купуваме неща, които в много случаи не ни са необходими. Този проблем, който на пръв поглед може да изглежда незначителен, може да се окаже непосилен за много семейства.

Снимка: iStock

Как да разпознаем ониоманията

Специализираният блог IPSIA Psicologia обяснява как да разпознаем ониоманията, преди тя да се превърне в сериозен и дълбоко вкоренен проблем за човека и неговото обкръжение.

Реалността, според експертите, е, че компулсивното пазаруване може да бъде много различно. Не става въпрос само за дрехи или обувки, които са по-достъпни от други продукти като компютри или мобилни телефони, при които също може да се прояви ониомания. Тя се проявява, когато пазаруването вече не е нещо приятно или необходимо, а се превръща в пристрастяване, зависимост.

Снимка: iStock

Един факт, подчертан в блога, е, че обикновено се проявява по-често при жените. Те са склонни да правят компулсивни покупки, свързани с аксесоари или мода, докато малкото случаи на мъже с ониомания се фокусират върху електронни устройства и нови технологии.

Разбиране на ониоманията и как да я лекуваме

Ониоманията не е порок, а психично-психологично разстройство, казват експертите. Хората, които страдат от това разстройство, отговарят на критериите за други разстройства на настроението, злоупотреба с вещества, тревожност или хранителни разстройства.

Снимка: iStock

Обикновено ониоманията възниква от две възможни причини, които водят до развитие на компулсивно поведение. Едната от тях се отнася до връзката между извършването на повтарящо се поведение, което носи удовлетворение. Това означава, че човекът започва да купува компулсивно, защото това му носи голямо удовлетворение и удоволствие.

Може да се дължи и на това, че човекът не се чувства способен да се справи с някакъв аспект от живота си. Може да се дължи и на това, че има редица лични проблеми, които го измъчват и за които се опитва да реши тези недостатъци чрез прекомерни покупки. Пазаруването се превръща в емоционално бягство. Обикновено леченията са различни в зависимост от пациента и конкретната и индивидуална ситуация на страдащия. Едно от тях е когнитивно-поведенческата терапия, която започва с изразяване на необходимостта от промяна в живота на лицето, страдащо от тази обсесия. От съществено значение е да се разбере как лицето възприема себе си и как се опитва да задоволи своите нужди.

Друго лечение е фармакологичното. Обикновено обаче то се предписва от специалист и само след оценка на състоянието на пациента, пише "Marca".