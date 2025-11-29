Фратрия спря добрата серия на Черноморец Бургас, Отличен 6 за Вихрен Сандански

Фратрия постигна категоричен успех с 2:0 при визитата си на Черноморец Бургас в двубой от 18-ия кръг на Втора лига. На тежкия терен на градския стадион в Несебър и двете попадения бяха дело на Ксавело Дривентак. Нидерландецът се разписа с добавеното време на първата част и две минути след старта на втората.„Братлетата“ спряха серията от три поредни победи на „акулите“, с което събраха 38 точки на второто място, оставяйки бургазлии осми с 22.

Мачове от Втора лига

Междувременно Вихрен Сандански разгроми Локомотив Горна Оряховица с 6:0. „Еделвайсите“ са четвърти с 30 точки, докато „железничарите“ заемат шестото място с 24. Още през първото полувреме домакините от Сандански нанизаха четири гола, а през второто полувреме добавиха още два.

Иван Арсов откри резултата в 8-ата минута, а Ивайло Климентов удвои в 16-ата минута. В рамките само на 120 секунди първо Ивайло Величков направи 3:0 в 40-ата минута с дебютното си попадение за Вихрен, а Лео Пимента покачи на 4:0 в 42-рата минута. През второто полувреме дойде ред и на капитана Методи Костов, който наниза още два гола във вратата на горнооряховци – съответно в 72-ата и 88-ата минути.

Беласица и Миньор Перник пък не си вкараха голове и завършиха 0:0 в Петрич. Бела е на последното 17-о място в 11 точки, докато „чуковете“ са девети с 21.

Резултати от 18-ия кръг във Втора футболна лига:

Беласица Петрич – Миньор Перник - 0:0

Черноморец Бургас – Фратрия Варна - 0:2

Вихрен Сандански – Локомотив Горна Оряховица - 6:0

от петък:

Хебър Пазарджик – Севлиево – 0:2

