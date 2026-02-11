Спорт:

В Италия се прехласнаха по Лора Христова: "Красота! От последна в Пекин 2022 до трета в Милано/Кортина 2026"

Изключителният успех на Лора Христова в биатлона предизвика сериозен интерес и сред медиите в Италия. Специализираният сайт Fondo Italia посвети статия на младата българска състезателка, озаглавен: "Характерът. Лора Христова разказва историята на своята България: "Надявам се да вдъхновя много млади хора да следват мечтите си". Авторът на статията определя успеха на Христова като "красотата на биатлона", тъй като е дошъл изненадващо, а след това продължава със суперлативите за скромното момиче от Троян, сбъднало мечтата си.

"Красотата на биатлона се крие в изненадващия резултат на Лора Христова, 22-годишната българка, която завърши трета в спринта при жените в Анхолц, след шампионките Юлия Симон и Лу Жанмоно. Това е фантастичен резултат за спортистка, която бавно се подобрява и вече се прослави през миналия сезон в голямо състезание, като завърши 13-та в индивидуалното състезание на Световното първенство в Ленцерхайде, след като вече беше завършила 19-та в преследването, което ѝ спечели място в масовия старт", пишат от Fondo Italia.

"Усмихнато, почти объркано лице, с мечтателни очи и уплаха от внезапното медийно внимание"

"С усмихнато, почти объркано лице и мечтателните очи на човек, който преживява този момент като дете, Лора Христова е и уплашена от внезапното и нормално медийно внимание, нормално след олимпийски бронзов медал. Може би дори не осъзнава, че е написала българска спортна история след златния медал на Екатерина Дафовска в Нагано 1998 и бронзовия медал на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити 2002."

Лора иска да вдъхнови младите да следват мечтите си

"Това е резултат, който има специално значение за мен", каза младата българка пред Fondo Italia, "но съм особено щастлива, защото знам, че този резултат е важен за моята страна и за много млади български спортисти, които започват да се занимават с биатлон. Щастлива съм, ако с този резултат мога да вдъхновя някои млади български биатлонисти да следват мечтите си."

"Още от дете мечтата ѝ беше ясна: "Започнах да се занимавам с биатлон, когато бях на 11 години, и оттогава винаги съм мечтала за олимпийска медал. Днес го постигнах и когато осъзнах, че това е станало реалност, бях преизпълнена с радост. В известен смисъл дори почувствах облекчение, защото знаех, че бронзът е сигурен."

Това е второто олимпийско участие на 22-годишната българка, която се състезава в спринта в Пекин през 2022 г. и завърши последна. Не е лош напредък: "Определено подхождам към стартната линия с повече увереност, отколкото в миналото. Всяка година работих усилено, за да стигна до тези Олимпийски игри, с цел да се състезавам наистина с тези силни атлети."

Сред тях беше и нейният идол Доротея Вирер, която поздрави младата българка в края на състезанието. "Е, нейните комплименти означават много за мен, защото тя е пример за мен и за много млади биатлонисти. Щастлива съм, че успях да се състезавам с нея и че имах това щастие", завършва статията на Fondo Italia.

