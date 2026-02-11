Войната в Украйна:

Манчестър Сити разгроми Фулъм за 39 минути (Резултати от Висшата лига)

11 февруари 2026, 23:23 часа 343 прочитания 0 коментара
Манчестър Сити разгроми Фулъм за 39 минути (Резултати от Висшата лига)

Манчестър Сити разгроми Фулъм с 3:0 в двубой от междинния 26-и кръг на Висшата лига! На "Етихад" домакините си свършиха работата до 39-ата минута. Антоан Семеньо откри резултата в средата на първото полувреме. Малко по-късно Ник О'Райли удвои преднината на тима си. Ерлинг Холанд реализира 22-рото си попадение от началото на сезона, с което сложи точка на спора. Сити събра 53 точки и се доближи на 3 от лидера Арсенал, който е с мач по-малко. Фулъм заема 12-ата позиция с 34 пункта.

Сити разгроми Фулъм

Домакините влязоха по-добре в мача. Лено имаше доста работа в първия четвърт час. Той се намеси при удар на Нунеш, но нямаше какво да стори в 24-тата минута, когато Семеньо се разписа за 1:0. Малко по-късно Донарума изби изстрел на Уилсън, а в ответната атака О'Райли удвои преднината на тима си. Голмайсторът на второто попадение пропусна пак да реализира. В 39-ата минута Холанд тотално уби интригата със силен шут. 

В края на полувремето Хименес изтърва 100%-ова възможност за намаляване на изоставането на "котиджърс". След почивката Фулъм опита да отговори. Добрите намеси на стража на Сити обаче спряха гостите. В 70-ата минута Донарума блесна с поредно спсяване.

Резултати от Висшата лига

Челси - Лийдс 2:2

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Евертън - Борнемут 1:2

Тотнъм - Нюкасъл 1:2

Уест Хям - Манчестър Юнайтед 1:1

Астън Вила - Брайтън 1:0

Кристъл Палс - Бърнли 2:3

Манчестър Сити - Фулъм 3:0

Нотингам Форест - Уулвс 0:0

ОЩЕ: Златна резерва спаси безидеен Юнайтед срещу "стената" Уест Хям, но подстрижката пак ще почака

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Висша лига Фулъм
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес