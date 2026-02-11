Манчестър Сити разгроми Фулъм за 39 минути (Резултати от Висшата лига)

Манчестър Сити разгроми Фулъм с 3:0 в двубой от междинния 26-и кръг на Висшата лига! На "Етихад" домакините си свършиха работата до 39-ата минута. Антоан Семеньо откри резултата в средата на първото полувреме. Малко по-късно Ник О'Райли удвои преднината на тима си. Ерлинг Холанд реализира 22-рото си попадение от началото на сезона, с което сложи точка на спора. Сити събра 53 точки и се доближи на 3 от лидера Арсенал, който е с мач по-малко. Фулъм заема 12-ата позиция с 34 пункта.

Домакините влязоха по-добре в мача. Лено имаше доста работа в първия четвърт час. Той се намеси при удар на Нунеш, но нямаше какво да стори в 24-тата минута, когато Семеньо се разписа за 1:0. Малко по-късно Донарума изби изстрел на Уилсън, а в ответната атака О'Райли удвои преднината на тима си. Голмайсторът на второто попадение пропусна пак да реализира. В 39-ата минута Холанд тотално уби интригата със силен шут.

В края на полувремето Хименес изтърва 100%-ова възможност за намаляване на изоставането на "котиджърс". След почивката Фулъм опита да отговори. Добрите намеси на стража на Сити обаче спряха гостите. В 70-ата минута Донарума блесна с поредно спсяване.

Резултати от Висшата лига

Челси - Лийдс 2:2

Евертън - Борнемут 1:2

Тотнъм - Нюкасъл 1:2

Уест Хям - Манчестър Юнайтед 1:1

Астън Вила - Брайтън 1:0

Кристъл Палс - Бърнли 2:3

Манчестър Сити - Фулъм 3:0

Нотингам Форест - Уулвс 0:0

