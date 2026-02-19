ЦСКА честити рождения ден на Сектор Г с красив жест (ВИДЕО)

На 19 февруари 1990 г. се дава старт на организираната подкрепа за столичния гранд ЦСКА. Днес, 36 години по-късно, Сектор Г има своеобразен рожден ден. По повода от клуба честитиха празника на феновете си с красив жест. „Червените“ подариха фланелка с №12, която символизира 12-тия играч, на поддръжниците, а тениската бе приета от лидерът на Сектор Г Иван Велчев – Кюстендилеца.

Сектор Г: „Правим всичко това и ще продължаваме и занапред“

Ето какво написаха от Сектор Г: „Днес, навръх 36-та ни годишнина, получихме подарък от ръководството на ЦСКА. Пламенната подкрепа и усилията, които не спираме да полагаме, не са останали незабелязани. Правим всичко това и ще продължаваме и занапред, водени само и единствено от любов към отборът на нашите сърца. Благодарим за уважението! Единни и сплотени вървим напред към върха - там, където е нашето място!“

Още: Раздвижване на трансферния пазар: ЦСКА и Левски се активизираха

ЦСКА: „Продължаваме заедно!“

От ЦСКА написаха следното послание: „Честит 36-и рожден ден на Трибуна Сектор Г! 36 години организирана подкрепа, страст и вярност към ЦСКА. През всички трудности Северната трибуна остана там, където ѝ е мястото - зад отбора и зад емблемата. Благодарим за енергията, постоянството и това, че показвате как се отстояват четирите свещени букви. Продължаваме заедно! Напред, червените!“ От ЦСКА публикуваха и видео, в което показват как старши треньорът Христо Янев и футболистите подписват специалната фланелка.

Още: Променят датата на Вечното дерби заради изборите: Вижте кога ще се играе ЦСКА - Левски